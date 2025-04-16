Соболев снова забил! «Зенит» и резервом справился с «Ростовом» в Кубке России. Видео

Главным же стал эпизод, где он отреагировал на заброс Ахметова и, приняв мяч грудью, уложил его в сетку. Послушал объявление диктора «Гол забил Александр Соболев» и следом огорчился из-за справедливого вердикта судьи о положении «вне игры». Всё это за каких-то 26 минут. Потом нападающий с лёта чуть ближнюю девятку не поразил — не хватило совсем немного.