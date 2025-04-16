Соболев снова забил! «Зенит» и резервом справился с «Ростовом» в Кубке России. Видео

«Зенит» принимал «Ростов» в ответном полуфинале Пути РПЛ Кубка России после минимальной гостевой победы. Ничто не мешало Сергею Семаку провести активную ротацию. Было непросто, и всё же результат это принесло.
Из железно основных игроков у петербуржцев с первых минут вышел исключительно Нино. Компанию ему составили Адамов, Дркушич и Алип, Педро и Мимович в роли латералей, Горшков, Зделар и Ахметов в центре, Кассьерра и Соболев — впереди. 3−5−2 — не самая частая расстановка для «Зенита».
Состав ростовчан же выглядел боевым, и на первых минутах это было заметно. Команда Джонатана Альбы прижала чемпионов и после стандарта угрожала воротам Адамова: Сутормин подал на Комличенко, и тот увидел сейв из-под перекладины. А Роналдо даже забил, но перед этим мяч за пределы поля упустил Кучаев.
«Зенит» тоже искал счастья впереди и постепенно прибрал инициативу, только сперва получалось беззубо. Безумно заряжен был Соболев — успеха ему это не приносило. Бывало, Александр из вратарской не попадал по мячу. Пробивал с линии штрафной далеко от ворот. Смещался слева в центр и неплохо палил низом.
Главным же стал эпизод, где он отреагировал на заброс Ахметова и, приняв мяч грудью, уложил его в сетку. Послушал объявление диктора «Гол забил Александр Соболев» и следом огорчился из-за справедливого вердикта судьи о положении «вне игры». Всё это за каких-то 26 минут. Потом нападающий с лёта чуть ближнюю девятку не поразил — не хватило совсем немного.
Моменты сыпались один за другим. Прыгать по углам приходилось и Адамову, и Ятимову. Удивительно, легитимных голов при этом в первой половине всё равно не случилось. «Ростов», к слову, забрал преимущество во владении — на 55%.
В самом начале второго тайма Комличенко из-за спины Мимовича выскочил на подачу Комарова и бил в упор — Адамов справился. Дончане активно бежали в атаку — и на 57-й минуте пропустили. Дркушич мягко закинул в штрафную, поднявшийся с лавки Сако в борьбе с Соболевым переправил мяч на Педро. Тот скинул головой в центр вратарской, и Соболев подкатился на гол!
Окрылённый «Зенит» помчался додавливать, и не зря. Ерохин сменил Ахметова и во время контратаки зарядил в штангу. Ещё одна отмена — ассистирующий Александру Кассьерра забрался в офсайд. Не беда, сам же колумбиец замкнул головой закидушку Педро. Два ассиста Педро — вот вам и главный герой матча.
3:0 по итогам противостояния к 65-й минуте стали приговором для «Ростова». Практику получили Сантос, Эракович, Васильев и Гонду у одних, Байрамян, Щетинин и Миронов — у других. В случае последнего это особенно ценно, ведь он из-за тяжёлой травмы мениска не играл аж с прошлогоднего марта. На том и закончили.
«Зенит» вышел в финал Пути РПЛ и сыграет там либо с ЦСКА, либо с московским «Динамо». Ну, а «Ростов» опустился в Путь регионов, где его ждал «Локомотив».
Сергей Семак
Джонатан Альба
Александр Соболев
(Педро)
57′
Матео Кассьерра
64′
16
Денис Адамов
4
Юрий Горшков
6
Ваня Дркушич
28
Нуралы Алип
14
Саша Зделар
24
Педро
27
Нино
58′
25
Страхиня Эракович
70
Огнен Мимович
67′
3
Дуглас Сантос
77
Ильзат Ахметов
58′
21
Александр Ерохин
7
Александр Соболев
76′
79
Дмитрий Васильев
30
Матео Кассьерра
76′
32
Лусиано Гонду
1
Рустам Ятимов
40
Илья Вахания
55
Максим Осипенко
11
Алексей Сутормин
18
Константин Кучаев
58
Даниил Шанталий
69
Егор Голенков
4
Виктор Мелехин
52′
3
Умар Сако
62′
62
Иван Комаров
73′
10
Кирилл Щетинин
7
Роналдо
73′
19
Хорен Байрамян
27
Николай Комличенко
83′
8
Алексей Миронов
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
9
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти