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Соболев снова забил! «Зенит» и резервом справился с «Ростовом» в Кубке России. Видео

Петербуржцы провели массовую ротацию. Сопернику это не помогло.

Источник: fc-zenit.ru

«Зенит» принимал «Ростов» в ответном полуфинале Пути РПЛ Кубка России после минимальной гостевой победы. Ничто не мешало Сергею Семаку провести активную ротацию. Было непросто, и всё же результат это принесло.

Из железно основных игроков у петербуржцев с первых минут вышел исключительно Нино. Компанию ему составили Адамов, Дркушич и Алип, Педро и Мимович в роли латералей, Горшков, Зделар и Ахметов в центре, Кассьерра и Соболев — впереди. 3−5−2 — не самая частая расстановка для «Зенита».

Состав ростовчан же выглядел боевым, и на первых минутах это было заметно. Команда Джонатана Альбы прижала чемпионов и после стандарта угрожала воротам Адамова: Сутормин подал на Комличенко, и тот увидел сейв из-под перекладины. А Роналдо даже забил, но перед этим мяч за пределы поля упустил Кучаев.

«Зенит» тоже искал счастья впереди и постепенно прибрал инициативу, только сперва получалось беззубо. Безумно заряжен был Соболев — успеха ему это не приносило. Бывало, Александр из вратарской не попадал по мячу. Пробивал с линии штрафной далеко от ворот. Смещался слева в центр и неплохо палил низом.

Главным же стал эпизод, где он отреагировал на заброс Ахметова и, приняв мяч грудью, уложил его в сетку. Послушал объявление диктора «Гол забил Александр Соболев» и следом огорчился из-за справедливого вердикта судьи о положении «вне игры». Всё это за каких-то 26 минут. Потом нападающий с лёта чуть ближнюю девятку не поразил — не хватило совсем немного.

Моменты сыпались один за другим. Прыгать по углам приходилось и Адамову, и Ятимову. Удивительно, легитимных голов при этом в первой половине всё равно не случилось. «Ростов», к слову, забрал преимущество во владении — на 55%.

В самом начале второго тайма Комличенко из-за спины Мимовича выскочил на подачу Комарова и бил в упор — Адамов справился. Дончане активно бежали в атаку — и на 57-й минуте пропустили. Дркушич мягко закинул в штрафную, поднявшийся с лавки Сако в борьбе с Соболевым переправил мяч на Педро. Тот скинул головой в центр вратарской, и Соболев подкатился на гол!

Окрылённый «Зенит» помчался додавливать, и не зря. Ерохин сменил Ахметова и во время контратаки зарядил в штангу. Ещё одна отмена — ассистирующий Александру Кассьерра забрался в офсайд. Не беда, сам же колумбиец замкнул головой закидушку Педро. Два ассиста Педро — вот вам и главный герой матча.

3:0 по итогам противостояния к 65-й минуте стали приговором для «Ростова». Практику получили Сантос, Эракович, Васильев и Гонду у одних, Байрамян, Щетинин и Миронов — у других. В случае последнего это особенно ценно, ведь он из-за тяжёлой травмы мениска не играл аж с прошлогоднего марта. На том и закончили.

«Зенит» вышел в финал Пути РПЛ и сыграет там либо с ЦСКА, либо с московским «Динамо». Ну, а «Ростов» опустился в Путь регионов, где его ждал «Локомотив».

Зенит
2:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
16.04.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Джонатан Альба
Голы
Зенит
Александр Соболев
(Педро)
57′
Матео Кассьерра
64′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
4
Юрий Горшков
6
Ваня Дркушич
28
Нуралы Алип
14
Саша Зделар
24
Педро
27
Нино
58′
25
Страхиня Эракович
70
Огнен Мимович
67′
3
Дуглас Сантос
77
Ильзат Ахметов
58′
21
Александр Ерохин
7
Александр Соболев
76′
79
Дмитрий Васильев
30
Матео Кассьерра
76′
32
Лусиано Гонду
Ростов
1
Рустам Ятимов
40
Илья Вахания
55
Максим Осипенко
11
Алексей Сутормин
18
Константин Кучаев
58
Даниил Шанталий
69
Егор Голенков
4
Виктор Мелехин
52′
3
Умар Сако
62′
62
Иван Комаров
73′
10
Кирилл Щетинин
7
Роналдо
73′
19
Хорен Байрамян
27
Николай Комличенко
83′
8
Алексей Миронов
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
9
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти