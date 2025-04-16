Тренер ЦСКА Николич объяснил, почему Акинфеев выйдет в старте на матч с «Динамо» в Кубке

Посмотрите на футболистов, которые выходят в стартовом составе, на их скамейку. Им нужен полумомент, чтобы забить мяч. Это кубковая игра, нам нужно сыграть на результат. Мы хотим выйти в финал Пути РПЛ. У нас договор, что мы играем так, будто первой игры не было, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».