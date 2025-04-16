Нападающий «Зенита» Соболев: не считаю себя игроком ротации

— Я не могу сказать, что легко. Хороший защитник, игрок сборной. Всегда тяжело с ним играть. И с Мелёхиным, и с Сако. Они такие мощные ребята. В принципе, у нас со многими защитниками в РПЛ тяжело бороться, потому что все мощные, — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».