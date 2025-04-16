ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

Встреча завершилась со счетом 0:0. Первая встреча между этими командами, которая состоялась в середине марта, завершилась победой подопечных Марко Николича со счетом 2:1. По сумме двух матчей дальше по Пути РПЛ Кубка России идет ЦСКА. «Динамо» продолжит играть в Пути регионов Кубка России.