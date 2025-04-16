ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

Встреча завершилась со счетом 0:0. Первая встреча между этими командами, которая состоялась в середине марта, завершилась победой подопечных Марко Николича со счетом 2:1. По сумме двух матчей дальше по Пути РПЛ Кубка России идет ЦСКА. «Динамо» продолжит играть в Пути регионов Кубка России.
ЦСКА сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России с петербургским «Зенитом». «Динамо» встретится со столичным «Спартаком» в Пути регионов Кубка России.
Действующим победителем Кубка России является «Зенит», обыгравший в финале калининградскую «Балтику» (2:1).
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Марцел Личка
Марко Николич
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
3
Фабиан Бальбуэна
4
Хуан Хосе Касерес
50
Александр Кутицкий
8
Хорхе Карраскаль
15
Данил Глебов
91
Ярослав Гладышев
83′
10
Бителло
77′
13
Николя Муми Нгамале
74
Даниил Фомин
58′
88′
93
Диего Лаксальт
24
Луис Чавес
88′
88
Виктор Окишор
35
Игорь Акинфеев
4
Виллиан Роша
90+2′
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
90+5′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
15
Миралем Пьянич
46′
19
Рифат Жемалетдинов
21
Аббосбек Файзуллаев
46′
25
Кристиян Бистрович
9
Сауль Гуарирапа
75′
11
Тамерлан Мусаев
20
Секу Койта
60′
62′
17
Кирилл Глебов
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти