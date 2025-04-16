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Определились пары второго этапа ½ финала Пути регионов Кубка России

По итогам ответных матчей ½ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Ростов» и московское «Динамо» опустились в Путь регионов.

Источник: https://vk.com/russiancup

Таким образом, определились пары второго этапа ½ финала Пути регионов.

½ финала Пути регионов Кубка России. Второй этап.

29 апреля—1 мая.

  • «Локомотив» — «Ростов»;
  • «Спартак» — «Динамо» Москва.

Сегодня, 16 апреля, «Ростов» в ответном матче ½ финала Пути РПЛ проиграл санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 0:2 (0:3 по сумме двух матчей), а московское «Динамо» сыграло вничью со столичным ЦСКА — 0:0 (1:2).

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале прошлого розыгрыша сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.