Определились пары второго этапа ½ финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 16 апреля, «Ростов» в ответном матче ½ финала Пути РПЛ проиграл санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 0:2 (0:3 по сумме двух матчей), а московское «Динамо» сыграло вничью со столичным ЦСКА — 0:0 (1:2).