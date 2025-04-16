«Динамо» впервые не проиграло ЦСКА Николича. Но этого всё равно не хватило

Динамовцы полетели вперёд с самого начала игры. Впрочем, другого ожидать от них было наивно. Уже на четвёртой минуте мяч после удара Чавеса угодил в штангу. А на 10-й хаос около штрафной привёл к тому, что мяч на дальней штанге в ворота едва не переправил Гладышев. Такой сценарий немного напоминал последний матч ЦСКА с «Оренбургом», когда москвичи полностью отдали мяч под контроль сопернику, спокойно оборонялись и даже не стремились что-то менять. Их полностью устраивала ситуация, когда им достаточно включиться на 10−15 минут, чтобы сделать результат. Здесь — то же самое. Они заранее вышли на игру с преимуществом в один гол и словно действовали с ленцой. С мыслью — вы нам, может, и забьёте, однако мы всё равно сделаем результат.