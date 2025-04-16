«Динамо» впервые не проиграло ЦСКА Николича. Но этого всё равно не хватило

Марцел Личка в качестве тренера «Динамо» ни разу не побеждал Марко Николича. В этом сезоне их ждало четвёртое противостояние. До этого команда чешского специалиста дважды проиграла в РПЛ и один раз — в Кубке. Парадокс, что при этом по основным статистическим показателям в этих матчах зачастую лучше были как раз динамовцы. Однако это уже дело прошлое, история фиксирует только счёт на табло.
Важность ответной встречи Кубка сложно было преуменьшить: первый матч соперников завершился победой ЦСКА с минимальным счётом. То есть у «Динамо» оставались все шансы не просто прервать мрачную статистику самого Лички, но и побороться за то, чтобы выйти в финал Пути РПЛ.
Серьёзный настрой обеих команд показали уже стартовые составы. Если первый финалист этой части сетки — «Зенит» — выпустил на «Ростов» абсолютно кубковый вариант, что, впрочем, не помешало ему легко пройти соперника, то здесь ситуация была другой. Оба тренера предпочли прообраз основных сочетаний. С лёгкими корректировками. Чего стоит одно появление Игоря Акинфеева на поле, который впервые сыграл в турнире. Однако здесь важно учитывать, что у него и без того была пауза несколько дней назад в Оренбурге. Как и у некоторых других игроков основы. Так что Николич скорее показал именно то, что от него ждали.
А вот Личка явно всё меньше экспериментирует с атакой. Да, там снова нет центрального нападающего, но тренер определился с основным сочетаниями. Этому точно способствовала тяжёлая травма Артура Гомеса, поэтому выбора осталось куда меньше. Без него впереди за все фантазии отвечала тройка Карраскаль — Бителло — Гладышев. И по первому тайму к ним было минимум вопросов.
Динамовцы полетели вперёд с самого начала игры. Впрочем, другого ожидать от них было наивно. Уже на четвёртой минуте мяч после удара Чавеса угодил в штангу. А на 10-й хаос около штрафной привёл к тому, что мяч на дальней штанге в ворота едва не переправил Гладышев. Такой сценарий немного напоминал последний матч ЦСКА с «Оренбургом», когда москвичи полностью отдали мяч под контроль сопернику, спокойно оборонялись и даже не стремились что-то менять. Их полностью устраивала ситуация, когда им достаточно включиться на 10−15 минут, чтобы сделать результат. Здесь — то же самое. Они заранее вышли на игру с преимуществом в один гол и словно действовали с ленцой. С мыслью — вы нам, может, и забьёте, однако мы всё равно сделаем результат.
Естественно, динамовцы не имели права обращать внимание на такой подход — поэтому к середине тайма моменты появлялись у Карраскаля, Бителло, но здесь должное стоит отдать Акинфееву. Он тащил всё, что летело в его сторону. Хоть и летело не всегда слишком опасно. И всё же в некоторых эпизодах гостям просто везло — либо с рикошетами, либо с подкатами. Статистика ударов в первом тайме — 11−0 в пользу «Динамо». Но, как и во всех предыдущих матчах, это не трансформировалось в результат.
В перерыве Николич сделал две замены, убрав Пьянича, который получил повреждение, и Файзуллаева, после чего ЦСКА заиграл ещё надёжнее. И прагматичнее. То есть меньше моментов стал допускать в обороне и периодически выбегать в атаку. На 57-й минуте Акинфеев чуть снова не разыграл голевой момент с Гуарирапой — закинул мяч на быстрого нападающего, а тот оказался на ударной позиции. Но Лунёв спас.
Атакующий порыв динамовцев и правда словно испарился. Пару раз они попробовали потревожить Акинфеева дальними ударами, но таким Игоря было сегодня не взять. Опять был активирован режим первого тайма: ЦСКА спокойно выжидал, выйдет ли у динамовцев забить хотя бы раз. Не вышло. Не получилось даже итогового навала.
Личка в этот раз не проиграл Николичу. Однако этот результат всё равно привёл к вылету команды из Пути РПЛ. В финал вышел ЦСКА, где теперь его ждёт двухматчевая заруба с «Зенитом».
Марцел Личка
Марко Николич
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
3
Фабиан Бальбуэна
4
Хуан Хосе Касерес
50
Александр Кутицкий
8
Хорхе Карраскаль
15
Данил Глебов
91
Ярослав Гладышев
83′
10
Бителло
77′
13
Николя Муми Нгамале
74
Даниил Фомин
58′
88′
93
Диего Лаксальт
24
Луис Чавес
88′
88
Виктор Окишор
35
Игорь Акинфеев
4
Виллиан Роша
90+2′
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
90+5′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
15
Миралем Пьянич
46′
19
Рифат Жемалетдинов
21
Аббосбек Файзуллаев
46′
25
Кристиян Бистрович
9
Сауль Гуарирапа
75′
11
Тамерлан Мусаев
20
Секу Койта
60′
62′
17
Кирилл Глебов
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти