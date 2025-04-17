Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев: «Зенит» — команда уровня Лиги чемпионов

«Честно говоря, я очень хотел с “Зенитом” сыграть. Думаю, что это команда сейчас уровня Лиги чемпионов, и это будет хорошая проверка для нас. Я рад, что мы попали на них. ЦСКА — это уровень Лиги чемпионов? Думаю, что да», — приводит слова Мусаева «Советский спорт».