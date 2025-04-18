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В РФС рассказали, где и когда пройдет суперфинал Кубка России

Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в «Лужниках» 1 июня.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Суперфинал Кубка России по футболу сезона-2024/25 в четвертый раз подряд пройдет в Москве на стадионе «Лужники», сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Встреча между победителями плей-офф пути РПЛ и пути регионов намечена на 1 июня.

30 апреля и 14 мая в матчах между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА определится победитель верхней сетки турнира. На путевку в суперфинал из нижней сетки претендуют столичные «Динамо», «Спартак», «Локомотив», а также «Ростов».