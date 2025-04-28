Иванов рассудит «Зенит» и ЦСКА в Кубке России

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым рассудит первый матч финала пути РПЛ Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 30 апреля, начало — 20:30. Помогать Иванову будут ассистенты Алексей Лунев и Варанцо Петросян. Резервным судьей станет Евгений Буланов. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Артем Чистяков и Сергей Карасев. Инспектором матча назначен Александр Гончар.
Матч второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России между столичными «Спартаком» и «Динамо», который пройдет на стадионе «красно-белых» во вторник, 29 апреля, обслужит бригада во главе с Павлом Кукуяном. Лайнсменами будут Рустам Мухтаров и Алексей Стипиди, за VAR будут отвечать Виталий Мешков и Алексей Амелин.
Другой матч второго этапа полуфинала пути регионов между московским «Локомотивом» и «Ростовом», который состоится в Москве 30 апреля, рассудит Владимир Москалев. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов, VAR — Кирилл Левников и Артур Фёдоров.