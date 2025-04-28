Иванов рассудит «Зенит» и ЦСКА в Кубке России

Матч второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России между столичными «Спартаком» и «Динамо», который пройдет на стадионе «красно-белых» во вторник, 29 апреля, обслужит бригада во главе с Павлом Кукуяном. Лайнсменами будут Рустам Мухтаров и Алексей Стипиди, за VAR будут отвечать Виталий Мешков и Алексей Амелин.