«Спартак» — «Динамо»: Ливай Гарсия, Угальде и Карраскаль выйдут с первых минут

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Барко, Мартинс, Маркиньос, Угальде, Ливай Гарсия.
Запасные: Помазун, Чернов, Дуарте, Абена, Хлусевич, Мангаш, Зобнин, Пруцев, Игнатов, Бонгонда, Солари, Массалыга.
«Динамо»: Лунев, Касерес, Бальбуэна, Маричаль, Фернандес, Глебов, Чавес, Гладышев, Фомин, Бителло, Карраскаль.
Запасные: Лещук, Кудравец, Даса, Скопинцев, Александров, Лаксальт, Кутицкий, Боков, Макаров, Окишор, Нгамале.
Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет во вторник, 29 апреля и начнется в 20.30 (мск).
Победитель матча встретится с победителем игры «Локомотив» — «Ростов» в финале Пути регионов Кубка России.