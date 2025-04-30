«Решат со мной расстаться — поеду домой. В Праге +22, а тут холодно!» Личка и Станкович — о победе «Спартака»

Если есть тренеры лучше меня — не вопрос. Но Гвардиола семь лет пытался выиграть с «Ман Сити» Лигу чемпионов!
— По игре «Динамо» выглядело достойно. Ваша команда сегодня показала максимум? — первый вопрос Марцелу Личке.
— Достойно, но мы проиграли 1:2, — сказал главный тренер «Динамо». — Очень рад, что сегодня собралось много болельщиков. Последние три матча мы проводим в отличной атмосфере — с ЦСКА, «Зенитом», «Спартаком».
Игра неплохая, достойная, но не приносит нам то, чего мы хотели. Возьмите второй гол [ «Спартака»]: мы такие моменты разбирали последние два дня, на тренировках показывали. Но так бывает, что повторяешь по сто раз, а этого недостаточно… «Спартак» забил именно так, как мы предупреждали. И это больно!
В концовке мы упростили игру, пытались рисковать, «грузили» в штрафную. Надеялись на рикошет или ошибку. К сожалению, ни разу не получилось сделать хорошую подачу. «Спартак» выдержал и довел дело до победы.
— «Динамо» вылетело из Кубка России, в чемпионате прилично отстает от лидера. Какие цели вы ставите перед собой и командой на остаток сезона?
— У нас еще четыре матча в РПЛ. Надо стараться выиграть каждый. Будет выезд в Самару, потом повторное дерби со «Спартаком»… Я всегда бьюсь за свою честь, семью, за клуб. Если у ребят нет цели догнать кого-то в таблице, это грустно… За 3−4 матча до конца выбрасывать сезон в мусорку — так неправильно. Нужно как можно скорее перестроиться на чемпионат и готовиться к следующим матчам. Каждый игрок должен находить для себя мотивацию и цель.
— Руководство «Динамо» уже признало итоги сезона неудовлетворительными. Будет обидно, если с вами не продлят контракт или уволят до его окончания? Считаете, вы еще можете что-то дать команде?
— У меня в конце сезона кончается контракт. Со мной никто не разговаривал о продлении — ждут, как завершится сезон для команды. Если примут решение расстаться со мной уже завтра или послезавтра, то поеду домой. В Праге сейчас +22 и солнце, а тут холодно. Уже говорил жене, что спокойно поедем туда. Если есть тренеры лучше меня — не вопрос. Но Гвардиола семь лет пытался выиграть с «Манчестер Сити» Лигу чемпионов. И какие деньги туда вливались!
Я же только второй год в «Динамо», мы проделали отличную работу. Хороших матчей было больше, чем плохих. Футбол — это полные стадионы, болельщики, эмоции, игра…
Читаю в соцсетях всякое. Но скажу, что за два года команда всегда демонстрировала хороший уровень игры. Только матч с «Ростовом» в этом году мне не понравился. Это была катастрофа! Мои игроки должны биться на поле, стоять на ногах, а не падать от каждого касания. Помните, что сделал Гладышев в Казани? Он получил от меня потом. Сегодня вот было дерби — стой и борись, а не падай и не жди свистка.
— Травма Тюкавина может смягчить позицию руководства по поводу вашего будущего?
— Это жизнь, это спорт. Такое бывает. Снова приведу в пример «Ман Сити»: травмировался Родри, и команда на пятом-шестом месте. У них куча отличных игроков, которые сидят на лавке. Что тут плакать?
Тюка — важный игрок для команды. Он вырос в мастера. Но футбол — коллективная игра. Тюкавин — только кусочек пазла. Есть и другие игроки. Один Костя ничего не смог бы сделать без команды. Но, разумеется, будь он здоров, добавил бы нам качества в решающих матчах. Но «бы» как раз мешает.
В жизни нельзя рассуждать в условном наклонении. Нет Тюки, нет Артура — один только нападающий у нас остался. Мехди… Есть еще молодой Боков. Но ему нужно набраться опыта. Молодые парни не могут выйти и сразу побеждать «Спартак» и ЦСКА. Нужно немного времени.
Это мечта для тренера — видеть 11 львов, которые бьются на поле ради одной цели!
— Сегодня вы играли в два форварда, и Гарсия провел свой лучший матч за «Спартак». Какую установку вы ему давали?
— Я доволен сегодняшней игрой Ливая. Он действовал и на фланге, и в центре атаки. Готовили такую игру и верили в нее. Если мы посмотрим на его гол, там была ситуация: два в два в штрафной. Последовала идеальная подача — и он забил! Надеюсь, он «разблокирует» свои голы и у него пойдет в том же духе.
— Если позволите, как и после дерби с ЦСКА, вопрос об эмоциях…
— Мне нечего сказать. Если вы меня каждый матч будете спрашивать про эмоции… Я готов говорить о футболе. Эмоции естественны для такого матча. Для плей-офф Кубка. Эмоции будут при 35 тысячах зрителей, которые переживают за команду вместе с нами. Это совершенно нормально.
— Сегодня команда действовала гораздо хладнокровнее. В отличие от дерби с ЦСКА.
— Хочу поблагодарить ребят. Им было сложно восстановиться ментально и физически после прошлого матча. И они сыграли блестяще! Да, в какие-то моменты было сложно, но ребята бились, не сдавались, играли через боль. Это настоящая команда! Для тренера мечта — видеть 11 львов, которые на поле бьются ради одной цели.
— Марцел Личка сказал, что много раз разбирал с командой комбинацию, в ходе которой «Спартак» забил победный гол. Как «Спартаку» все время удается доводить их до результативного удара?
— Прежде всего хотелось бы отдать должное Личке. В этом сезоне его команда провела много хороших матчей. Соперник очень неудобный, сильный. Мы тоже выдали много хороших матчей, во многом за счет индивидуальных качеств игроков. Но на футболистов в таких моментах не стоит злиться. Просто иногда соперник действует лучше и быстрее. Ты можешь дойти до какого-то предела, но оппонент преподнесет тебе сюрприз.
Артем Калинин