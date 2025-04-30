«Решат со мной расстаться — поеду домой. В Праге +22, а тут холодно!» Личка и Станкович — о победе «Спартака»

Читаю в соцсетях всякое. Но скажу, что за два года команда всегда демонстрировала хороший уровень игры. Только матч с «Ростовом» в этом году мне не понравился. Это была катастрофа! Мои игроки должны биться на поле, стоять на ногах, а не падать от каждого касания. Помните, что сделал Гладышев в Казани? Он получил от меня потом. Сегодня вот было дерби — стой и борись, а не падай и не жди свистка.