У Лички не нашлось своего Маркиньоса. Рабинер — о новой победе «Спартака» над «Динамо»

До перерыва «Динамо» было лучше, но Барко и Маркиньос создали шедевр
«Спартак», потерявший реальные надежды на золото чемпионата России, несколько улучшил себе настроение выходом в финал кубкового Пути регионов. «Динамо», не выигрывавшее в Тушине с мая 2018-го, да и дома не побеждающее извечного оппонента ни в каких турнирах уже полтора года, продолжило укреплять репутацию удобной для современного «Спартака» команды. Никакой логики в этом не усматриваю. Так бывает.
Хотя в первом тайме об успешном для красно-белых исходе мало что говорило — по игре «Динамо» выглядело лучше. И мне совсем не понравилось, как Деян Станкович с видеоаналитиком после свистка на перерыв поперли на судью Павла Кукуяна, за что ассистент тренера получил красную карточку. Ни к чему хорошему такие демарши обычно не приводят — только эмоции тратятся, которые команде нужнее. Тем более после маловразумительной половины матча, в которой в «Спартаке» могли порадоваться только красоте своего гола.
У меня в комментариях в Telegram читатели правильно восхищались не только ударом Маркиньоса в левую «девятку», но и тем, как Эсекиэль Барко принял мяч… на спину и ею же пробросил его себе на ход. Крайне редкий технический прием. И не ради того, чтобы покрасоваться, а как часть результативной атаки. Далее аргентинец прорвался через полполя до чужой штрафной и коротенько катнул под ударище Маркиньоса.
Однако всю эту красоту вскоре нивелировало то, что Даниилу Денисову, видимо, не дают покоя лавры Юрия Ковтуна и Сергея Фокина, известных в прошлом «специалистов» по автоголам (и при этом сильных защитников, до которых молодому спартаковцу еще изрядно расти). Вроде несчастный случай — однако не случайность, а систематическое давление «Динамо», два хороших дальних удара Ярослава Гладышева (чуть рядом и в штангу от пальцев Александра Максименко), несколько стандартов подряд — все это и привело к тому, что команда Марцела Лички сравняла счет. Да и общее впечатление, и статистика — 3:9 по ударам, 1:3 в створ, 40 на 60 процентов по владению — были по итогам первого тайма заметно в пользу бело-голубых. Но это не помогло им выиграть.
Ливай Гарсия забил первый мяч за «Спартак». Он заслужил это работой на поле
Как ни удивительно, после наезда на Кукуяна у Станковича сохранились и энергия, и разум для точных рекомендаций игрокам в перерыве, — потому что, по крайней мере, в начале второго тайма на поле вышел совсем другой «Спартак». И вскоре забил мяч, которому суждено было стать решающим.
И по совместительству это был первый гол Ливая Гарсии за «Спартак». Но какой же красавец — автор голевого навеса Маркиньос! Лучший игрок весны у красно-белых с отрывом. И навесы у него какие-то особенные — мягкие, по высокой траектории и очень точные. А рекордный 20-миллионный тринидадский новичок был вознагражден за то, как он работал на поле. Не только вчера. Он осознал, что раз не получилось феерического голевого дебюта, то надо пахать, грызть землю. Поставили справа, предпочтя Тео Бонгонде, — перепаши фланг; выдвинули на острие, заменив Манфреда Угальде, — выиграй там все, что летит. Раз голы с ходу не поперли — только так завоевывается тренерское доверие.
Второй тайм, особенно стартовый отрезок, «Спартак» провел пусть не феерически, но лучше и сбалансированнее первого. А после вспышки активности, которую вызвал гол Гарсии, сыграл по счету, не дав «Динамо» создать ничего, кроме отличного момента Макарова в концовке, когда красно-белым повезло. Мяч хорошо лег вингеру на подъем, и как бы уверенно ни действовал в этот вечер Александр Максименко, вряд ли смог бы спасти, пробей Денис в створ. Но мяч пролетел чуть выше перекладины.
Это был единственный настоящий шанс гостей после перерыва. Во многом потому, что у бело-голубых никто не взял на себя роль настоящего вожака. В этот день у них не нашлось своего Маркиньоса, который и множество полезной работы выполнял, и исполнил гол с результативным пасом по высшему разряду.
Личку теперь вряд ли что-то спасет, но вспоминать в Петровском парке его будут с позитивом
Был еще полумомент у Гладышева, когда Барко пожадничал, решил пробить сам и привез контратаку, — но угол для Ярослава оказался слишком острым. Больше «Динамо» не создало во втором тайме ничего. На последних минутах даже центр поля перейти не могло. Опять же во многом из-за Маркиньоса, которому никакая усталость была нипочем.
Теперь красно-белым предстоит тот самый этап, который год назад обернулся проигрышем в Калининграде, а днем ранее — известным конфликтом Александра Соболева и Владимира Слишковича. Как же, по ощущениям, это было давно!
Для обеих команд и тренеров ставки в кубковом дерби были высоки, и, боюсь, Марцела Личку, у которого тем более заканчивается двухлетний контракт, уже вряд ли что-то спасет. Хотя считаю, что это хороший и подходящий специалист для динамовцев, и вспоминать его в Петровском парке будут с большим позитивом. Не сомневаюсь, что желающих предложить чеху работу найдется с избытком.
…А насчет того, что «Динамо» снова без трофеев, повторяю сказанное днями ранее: выпускайте книгу об Александре Севидове за авторством Михаила Щеглова, на издание которой «нет денег», и все к бело-голубым придет! Это, конечно, шутка, но та, в которой только доля шутки.
Автор: Игорь Рабинер
Деян Станкович
Марцел Личка
Маркиньос
14′
Ливай Гарсия
50′
Даниил Денисов
20′
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
83′
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
8
Маркиньос
35
Кристофер Мартинс
11′
78′
25
Данил Пруцев
97
Даниил Денисов
85′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
62′
77
Тео Бонгонда
11
Ливай Гарсия
85′
7
Пабло Солари
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
68′
4
Хуан Хосе Касерес
25′
6
Роберто Фернандес
9′
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
15
Данил Глебов
91
Ярослав Гладышев
24
Луис Чавес
10
Бителло
85′
77
Денис Макаров
74
Даниил Фомин
64′
13
Николя Муми Нгамале
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
0
Удары (всего)
0
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти