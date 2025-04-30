У Лички не нашлось своего Маркиньоса. Рабинер — о новой победе «Спартака» над «Динамо»

Однако всю эту красоту вскоре нивелировало то, что Даниилу Денисову, видимо, не дают покоя лавры Юрия Ковтуна и Сергея Фокина, известных в прошлом «специалистов» по автоголам (и при этом сильных защитников, до которых молодому спартаковцу еще изрядно расти). Вроде несчастный случай — однако не случайность, а систематическое давление «Динамо», два хороших дальних удара Ярослава Гладышева (чуть рядом и в штангу от пальцев Александра Максименко), несколько стандартов подряд — все это и привело к тому, что команда Марцела Лички сравняла счет. Да и общее впечатление, и статистика — 3:9 по ударам, 1:3 в створ, 40 на 60 процентов по владению — были по итогам первого тайма заметно в пользу бело-голубых. Но это не помогло им выиграть.