«Спартак» должен был получить удаление против «Динамо»: эксперты согласны, что Станковича пожалели

Не успел Станкович отбыть дисквалификацию, как снова получил желтую — в этот раз в кубковом матче с «Динамо». «Спартак» вышел после болезненного поражения от ЦСКА, поэтому Станкович с первых минут был на эмоциях. Первый тайм получился максимально контактный: судья Кукуян много свистел, игра разбился на микроэпизоды, а к перерыву недовольны были оба тренера.