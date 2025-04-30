«Спартак» должен был получить удаление против «Динамо»: эксперты согласны, что Станковича пожалели

Станкович был эмоциональным футболистом, но тренер — по-настоящему взрывоопасный. Так серб показал себя в России в этом сезоне — вот лишь некоторые из его «достижений»:
- в октябре 2024-го получил удаление в кубковом матче с «Динамо» за споры с судьей Виталием Мешковым;
- в ноябре 2024-го разбил стекло на скамейке запасных стадиона «Ростова»;
- в феврале 2025-го на сборах получил удаление в матче с «Зенитом» и чуть не подрался с тренерским штабом соперника;
- в апреле 2025-го пропустил матч с «Акроном» из-за перебора желтых карточек.
Не успел Станкович отбыть дисквалификацию, как снова получил желтую — в этот раз в кубковом матче с «Динамо». «Спартак» вышел после болезненного поражения от ЦСКА, поэтому Станкович с первых минут был на эмоциях. Первый тайм получился максимально контактный: судья Кукуян много свистел, игра разбился на микроэпизоды, а к перерыву недовольны были оба тренера.
Грубых ошибок Кукуян не допустил, но Станкович весь тайм возмущался — динамовцы играли грубо. К перерыву эмоции зашкалили настолько, что сразу после свистка Станкович ринулся в центр круга. Он подошел вплотную к Кукуяну — оттащили коллеги по штабу. Серб эмоционально высказал претензии судье, но не получил даже желтую.
Зато красную получил помощник Станковича Винченцо Сассо, который был заметно менее эмоциональным. После этого Станкович так разозлился, что, казалось, хотел наброситься на Кукуяна, но снова оттащили коллеги.
Удивительно, но Станкович за перфоманс в перерыве не получил даже желтую, хотя заслужил удаление. Согласно футбольным правилам, утвержденным приказом Минспорта России, официальное лицо команды «наказывается удалением в случае выхода на поле для конфронтации с официальным лицом матча (в том числе во время перерыва и после окончания игры)».
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин уверен, что в перерыве Станковича следовало удалить: «После окончания первого тайма главный тренер “Спартака” Деян Станкович вышел на поле явно в конфронтационной манере. Подошел к бригаде арбитров, высказал — это видно явно — какое-то свое недовольство. И по правилам игры судья должен был его удалить. Странно, почему Павел Кукуян не показал красную».
Трудно понять, что именно так разозлило Станковича в первом тайме. Сразу после матча журналист спросил у Станковича о претензиях к судье, но тренер «Спартака» ушел от ответа:
— После свистка на перерыв вы пошли к арбитру и о чем-то с ним говорили. Что это был за диалог?
— А вас не интересует, как Ливай [Гарсия] забил первый гол?
Позже Кукуян признался, что Станкович в перерыве возмущался тем, как мало добавили к первому тайму. Судья напомнил, что в концовке второго тайма он все-таки наказал Станковича желтой, хотя и за другой эпизод. А вот тренер «Спартака» снова отказался говорить про свое неспортивное поведение:
«Эмоции — это естественно в таком матче, плей-офф, игра на вылет. Эмоции всегда будут при 35 тысячах зрителей, это нормально. О футболе я говорить готов, но не об этом».
Эмоции Станковича пока не идут на пользу команде: «Спартак» победил «Динамо», но снова без огня. Красно-белые не впечатляют весной, хотя и сохранили шансы победить в Кубке России. При этом Станкович заново пытается нащупать игру, хотя она была у команды осенью.
Автор: Денис Лебеденко
Деян Станкович
Марцел Личка
Маркиньос
14′
Ливай Гарсия
50′
Даниил Денисов
20′
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
83′
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
8
Маркиньос
35
Кристофер Мартинс
11′
78′
25
Данил Пруцев
97
Даниил Денисов
85′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
62′
77
Тео Бонгонда
11
Ливай Гарсия
85′
7
Пабло Солари
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
68′
4
Хуан Хосе Касерес
25′
6
Роберто Фернандес
9′
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
15
Данил Глебов
91
Ярослав Гладышев
24
Луис Чавес
10
Бителло
85′
77
Денис Макаров
74
Даниил Фомин
64′
13
Николя Муми Нгамале
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
0
Удары (всего)
0
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти