«Локо» без Батракова ужасен! «Ростов» идёт в финал, несмотря на отмены гола и пенальти

В середине первого тайма «Ростов» создал настоящий голевой момент после аута и двух скидок — Щетинин бил из штрафной без помех в одно касание. Слабовато. Но вскоре команда Альбы забила. «Локомотив» провалился справа в обороне, и Комличенко, выигрывав борьбу за опережение, нанёс удар с передачи Щетинина. Мяч попал в штангу от рук голкипера. А когда эпизод закончился, Москалёв поспешил к экрану — VAR позвал. Рефери разглядел на повторе игру рукой со стороны Погостнова. Осипенко, исполнявший пенальти, решил нанести удар под перекладину. Митрюшкин как будто чувствовал это, тем не менее мяч от его рук влетел в сетку.