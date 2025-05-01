«Зенит» первым взломал ромб ЦСКА — и сделал большой шаг к суперфиналу Кубка

Четыре года спустя
Весной 2021-го в России блистал «Локомотив» Марко Николича. Серб возглавил команду за полгода до этого: осенью она смотрелась неважно, но постепенно поняла принципы тактики ромба, которую в РПЛ используют крайне редко, и заиграла. С конца той зимы и до начала мая красно-зеленые одержали 11 побед подряд и приехали в Санкт-Петербург к «Зениту», которому требовалось три очка, чтобы досрочно выиграть золото чемпионата. Сине-бело-голубые были максимально настроены на праздник и растоптали претендента — 6:1.
Весной 2025 года в России блистает ЦСКА Марко Николича. Серб возглавил армейцев прошлым летом: к зимнему перерыву они подошли на низком для себя шестом месте, но на сборах перестроились на тактику ромба и преобразились. С конца ноября прошлого года и до конца апреля красно-синие не уступили ни в одном турнире и приехали в Санкт-Петербург с беспроигрышной серией из 13 матчей.
На этом параллели заканчиваются: глупо было бы сейчас прогнозировать разгром ЦСКА в гостях у «Зенита», потому что контекст совершенно иной. На этот раз игра в Санкт-Петербурге ничего не определяла, ведь это был первый матч финала Пути РПЛ, и решающая встреча все равно пройдет через две недели в Москве.
У Семака — ротация, у Николича — почти основа
Да и предпосылок не было. Если четыре года назад «Зенит» играл ярко и даже без турнирной мотивации мог крупно победить, то этой весной команда Сергея Семака выглядит блекло, выдав полтора качественных матча с начала года. ЦСКА, напротив, монолитен и неприступен. Красно-синих справедливо называют лучшей командой весны в РПЛ: если бы не проваленная осень, они бы точно сражались за золото.
В чемпионате трофей армейцам вряд ли светит, а вот в Кубке — другое дело. О настрое Николича на титул говорил и выбор стартового состава. Виллиан Роша был дисквалифицирован, Дивеев не до конца восстановился от травмы, а Акинфеев в Кубке чаще всего не играет. В остальном — привычные фамилии для матча РПЛ. Ромб, конечно, тоже был на месте: с Кисляком, Обляковым, Пьяничем и Бистровичем.
Семак же устроил ротацию пообширнее: в запасе остались Латышонок, Дуглас, Эракович, Мантуан, Глушенков и даже Барриос, хотя колумбиец пропустит ближайшую игру чемпионата из-за дисквалификации. Но тренерский штаб решил, что Зделару нужна практика. А может быть, там знали, что серб уже на 17-й минуте сделает гол в ворота бывшей команды.
«Зенит»: лучший первый тайм за весну
«Зенит» понимал, что уязвимое место в этом составе ЦСКА — центр обороны с малоопытными Лукиным и Абдулкадыровым. Но армейцев подвела и опорная зона, из которой Зделар нанес могучий удар. Гол засчитали на Кассьерру, от которого мяч срикошетил в ворота Торопа, но это детали. Суть ясна: армейцы слишком глубоко вжались в штрафную. Если бы Дивеев или Роша были доступны, может быть, кто-то из них скомандовал бы встретить Зделара. А так — Бистрович выложил мяч экс-одноклубнику, и счет стал 1:0.
Но что такое гол для «Зенита» в этом сезоне? Это зачастую сигнал к отходу назад. Свежайшие примеры — матчи с «Химками» и «Динамо». Можно было предположить, что и сейчас сине-бело-голубые прибегнут к привычной осторожной тактике, но получилось совсем наоборот. Боле того, на 23-й минуте Мостовой даже забил еще, только гол отменили из-за спорного фола Андрея. Сергей Иванов сперва нарушения не увидел, но Артем Чистяков и Сергей Карасев заставили его пересмотреть эпизод и изменить свое мнение.
По счету значимого преимущества у «Зенита» не оказалось, но по игре оно однозначно было. Дважды забивать мог Луис Энрике, отличные моменты возникали у Лусиано, Вендела и Дркушича. ЦСКА вообще первый удар нанес только на 33-й минуте и до перерыва ничего опасного не создал. Армейцы не были похожи на себя, а «Зенит» однозначно выдал лучший первый тайм в этом году — даже в матче с «Краснодаром» было хуже, так как соперники открыли счет.
Армейцы без голов
ЦСКА начал второй тайм с того, чего в первом не было даже близко, — высокого прессинга. Защита и вратари «Зенита» действительно иногда «плывут» под давлением, но сейчас они спокойно с ним справлялись. Оборона хозяев вообще действовала очень уверенно, в отличие от армейской. Разница — в наличии лидера. На 53-й минуте Нино собственным примером показал, как надо выгрызать эпизоды: бразилец, лежа на газоне, попытался головой выбить мяч из-под ног у Гуарирапы. Не вышло, но венесуэльца он явно смутил — тот в следующее мгновение загубил голевой момент.
А петербуржцы свой шанс не упустили — Тороп зацепил реактивного Луиса Энрике, а Мостовой идеально реализовал пенальти. ЦСКА впервые этой весной пропустил два мяча, а «Зенит» впервые в сезоне забил дважды в ворота московской команды. Показательная статистика.
От неожиданности у игроков стали сдавать нервы — в середине второго тайма Адамов с Глебовым сцепились в зенитовской штрафной, за что получили по желтой карточке. Чуть ранее уже на другой половине поля произошел стык между Дркушичем и Лукиным, после которого Матвею перевязали окровавленную голову.
А «Зенит» при 2:0 все же отошел в оборону, и у ЦСКА стали появляться моменты. На 66-й минуте Адамов не позволил отличиться Бистровичу, ближе к концу встречи голкипер снял мяч с головы Мойзеса. Армейцы вообще после часа игры стали больше владеть территорией, но этим пользовался и «Зенит»: в паре опасных контратак забивать мог Мантуан, а в добавленное время к голу близок был Лусиано — не попал в створ.
Все-таки сине-бело-голубые победили в два мяча, и, пожалуй, полностью заслуженно. Так что результат совсем не удивляет, учитывая содержание встречи.
Изумляет другое — почему «Зенит» только сейчас провел по-настоящему качественный матч против московской команды? Что мешало сделать это раньше? И неужели ромб ЦСКА так просто ломается, когда его лишают основания — опытных центральных защитников и вратаря?
Сергей Семак
Марко Николич
Матео Кассьерра
17′
Андрей Мостовой
57′
16
Денис Адамов
63′
4
Юрий Горшков
54′
6
Ваня Дркушич
27
Нино
28
Нуралы Алип
32
Лусиано Гонду
90+5′
8
Маркус Вендел
82′
5
Вильмар Барриос
14
Саша Зделар
72′
82′
77
Ильзат Ахметов
17
Андрей Мостовой
76′
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
62′
67
Максим Глушенков
30
Матео Кассьерра
62′
31
Густаво Мантуан
49
Владислав Тороп
55′
90
Матвей Лукин
27
Роберту Барбоза Мойзес
25
Кристиян Бистрович
31
Матвей Кисляк
51
Джамалутдин Абдулкадыров
22
Милан Гайич
8′
46′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
10
Иван Обляков
68′
21
Аббосбек Файзуллаев
15
Миралем Пьянич
76′
11
Тамерлан Мусаев
17
Кирилл Глебов
63′
68′
20
Секу Койта
9
Сауль Гуарирапа
82′
8
Артем Шуманский
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
7
7
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти