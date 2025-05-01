«Зенит» первым взломал ромб ЦСКА — и сделал большой шаг к суперфиналу Кубка

По счету значимого преимущества у «Зенита» не оказалось, но по игре оно однозначно было. Дважды забивать мог Луис Энрике, отличные моменты возникали у Лусиано, Вендела и Дркушича. ЦСКА вообще первый удар нанес только на 33-й минуте и до перерыва ничего опасного не создал. Армейцы не были похожи на себя, а «Зенит» однозначно выдал лучший первый тайм в этом году — даже в матче с «Краснодаром» было хуже, так как соперники открыли счет.