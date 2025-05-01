Николич: хотелось бы, чтобы и в сторону ЦСКА фолы фиксировались

«Сегодня не могу поздравить команду, потому что не было победы. Неудачно залетел первый мяч, там было два-три отскока. Потом опять пропустили с пенальти. По очереди нам ставят пенальти. Если есть фолы, пожалуйста. Но хотелось бы, чтобы и в нашу сторону фолы фиксировались хотя бы в центре поля. Нас ждет ответная игра в Москве. Еще ни мы, ни “Зенит” не вылетели из кубка. Будем готовиться к домашней встрече. Сегодня не забили во втором тайме, но я доволен, как мы сражались, бились, сколько было желания. Так и будем продолжать», — заявил Николич на пресс-конференции.