Николич: хотелось бы, чтобы и в сторону ЦСКА фолы фиксировались

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Главный тренер ЦСКА Марко Николич после первого матча финала пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России против петербургского «Зенита» заявил, что хотел бы, чтобы судьи также замечали нарушения у команды соперника.
«Зенит» в среду в Санкт-Петербурге обыграл ЦСКА в матче Кубка России со счетом 2:0. После игры защитник ЦСКА Игорь Дивеев раскритиковал судейство, заявив, что ему жалко свою команду.
«Сегодня не могу поздравить команду, потому что не было победы. Неудачно залетел первый мяч, там было два-три отскока. Потом опять пропустили с пенальти. По очереди нам ставят пенальти. Если есть фолы, пожалуйста. Но хотелось бы, чтобы и в нашу сторону фолы фиксировались хотя бы в центре поля. Нас ждет ответная игра в Москве. Еще ни мы, ни “Зенит” не вылетели из кубка. Будем готовиться к домашней встрече. Сегодня не забили во втором тайме, но я доволен, как мы сражались, бились, сколько было желания. Так и будем продолжать», — заявил Николич на пресс-конференции.
Второй матч между командами пройдет 14 мая в Москве.
Сергей Семак
Марко Николич
Матео Кассьерра
17′
Андрей Мостовой
57′
16
Денис Адамов
63′
4
Юрий Горшков
54′
6
Ваня Дркушич
27
Нино
28
Нуралы Алип
32
Лусиано Гонду
90+5′
8
Маркус Вендел
82′
5
Вильмар Барриос
14
Саша Зделар
72′
82′
77
Ильзат Ахметов
17
Андрей Мостовой
76′
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
62′
67
Максим Глушенков
30
Матео Кассьерра
62′
31
Густаво Мантуан
49
Владислав Тороп
55′
90
Матвей Лукин
27
Роберту Барбоза Мойзес
25
Кристиян Бистрович
31
Матвей Кисляк
51
Джамалутдин Абдулкадыров
22
Милан Гайич
8′
46′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
10
Иван Обляков
68′
21
Аббосбек Файзуллаев
15
Миралем Пьянич
76′
11
Тамерлан Мусаев
17
Кирилл Глебов
63′
68′
20
Секу Койта
9
Сауль Гуарирапа
82′
8
Артем Шуманский
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
7
7
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти