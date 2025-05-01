Семак признался, что у него нет особенной радости от победы над ЦСКА

«Думаю, мы нормально подготовились. В целом качественная игра против очень хорошего соперника, который набрал хороший ход в весенней части. Поэтому на сегодняшний день довольны тем, что мы сделали. Но еще раз — это только первый шаг. Как я уже сказал, противостояние двухраундовое, и особенной радости от победы нет. Мы уже думаем о том, как нам правильно подготовиться к следующему матчу», — заявил Семак на пресс-конференции.