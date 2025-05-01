Семак признался, что у него нет особенной радости от победы над ЦСКА

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что у него нет особенной радости после победы в первом матче финала пути РПЛ Кубка России по футболу против ЦСКА, а его подопечные уже готовятся к ответной встрече.
«Зенит» в среду в Санкт-Петербурге обыграл ЦСКА в матче Кубка России со счетом 2:0. Вторая встреча между командами пройдет 14 мая в Москве.
«Думаю, мы нормально подготовились. В целом качественная игра против очень хорошего соперника, который набрал хороший ход в весенней части. Поэтому на сегодняшний день довольны тем, что мы сделали. Но еще раз — это только первый шаг. Как я уже сказал, противостояние двухраундовое, и особенной радости от победы нет. Мы уже думаем о том, как нам правильно подготовиться к следующему матчу», — заявил Семак на пресс-конференции.
Сергей Семак
Марко Николич
Матео Кассьерра
17′
Андрей Мостовой
57′
16
Денис Адамов
63′
4
Юрий Горшков
54′
6
Ваня Дркушич
27
Нино
28
Нуралы Алип
32
Лусиано Гонду
90+5′
8
Маркус Вендел
82′
5
Вильмар Барриос
14
Саша Зделар
72′
82′
77
Ильзат Ахметов
17
Андрей Мостовой
76′
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
62′
67
Максим Глушенков
30
Матео Кассьерра
62′
31
Густаво Мантуан
49
Владислав Тороп
55′
90
Матвей Лукин
27
Роберту Барбоза Мойзес
25
Кристиян Бистрович
31
Матвей Кисляк
51
Джамалутдин Абдулкадыров
22
Милан Гайич
8′
46′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
10
Иван Обляков
68′
21
Аббосбек Файзуллаев
15
Миралем Пьянич
76′
11
Тамерлан Мусаев
17
Кирилл Глебов
63′
68′
20
Секу Койта
9
Сауль Гуарирапа
82′
8
Артем Шуманский
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
7
7
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти