Все билеты на матч Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» проданы

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Все билеты на ответный матч финала пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и петербургским «Зенитом» проданы, сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба.
Матч состоится 14 мая в Москве и начнется в 19:30 мск. Согласно сайту Российской премьер-лиги (РПЛ), вместимость стадиона составляет 29071 человек.
Первая встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:0. ЦСКА и «Зенит» являются победителями последних двух розыгрышей Кубка России.