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Все билеты на матч Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» проданы

На ответный матч финала пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Зенит» проданы все билеты.

Источник: https://vk.com/russiancup

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Все билеты на ответный матч финала пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и петербургским «Зенитом» проданы, сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба.

Матч состоится 14 мая в Москве и начнется в 19:30 мск. Согласно сайту Российской премьер-лиги (РПЛ), вместимость стадиона составляет 29071 человек.

Первая встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:0. ЦСКА и «Зенит» являются победителями последних двух розыгрышей Кубка России.