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Что за чудо сотворил ЦСКА?! Выбил «Зенит» из Кубка и вышел в суперфинал!

Армейцы перевернули ход противостояния и выиграли серию пенальти.

Источник: Спорт-Экспресс

Расстановка приоритетов

В конце сезона у больших клубов часто возникает дилемма: что важнее — чемпионат или Кубок? Мало кто признается в этом публично: тренеры почти всегда твердят мантру о том, что «самая важная игра — следующая», но все равно расставляют приоритеты. Со стороны распознать их можно по составам, заменам, действиям и настрою футболистов.

Иногда турнирные предпочтения очевидны: например, «Спартаку» после вылета из топ-3 РПЛ логичнее бросить все силы на борьбу за FONBET Кубок России. А «Зениту» с ЦСКА что делать? Ведь у них задачи в премьер-лиге еще не решены.

Сине-бело-голубым после победы дома (2:0) точно нельзя было отступать, тем более за 10 дней до столетия. А армейцы могли бы и задуматься над этой самой расстановкой приоритетов: они намерены попасть на пьедестал РПЛ, только что взяли три очка в тяжелейшем матче с «Краснодаром», впереди — дерби с «Локомотивом», а отыграть два мяча с «Зенитом» трудно.

Но Марко Николич показал, что не разделяет противостояния на главные и менее значимые. Из резервистов в основе появился только Тороп, но он почти всегда выходит в Кубке за армейцев. Вернулись в строй Виллиан Роша и Дивеев, без которых красно-синим пришлось очень трудно в Санкт-Петербурге. А вот у «Зенита» с первых минут вышли далеко не все сильнейшие — Луис Энрике и Мантуан остались в запасе, а Лусиано даже не попал в заявку.

Спорный пенальти и спасение Адамова

Зато Сергей Семак подготовил особый план под ЦСКА. В первом матче «Зенит» взломал армейский ромб скоростными выпадами, прессингом и эффектом неожиданности, а сейчас петербуржцы попытались сделать это тактическим перестроением. Гости перешли на подзабытую схему с тремя центральными защитниками, стремясь нивелировать численное преимущество красно-синих в середине поля. И вообще состав петербуржцев был явно заточен под контратаки — с Мостовым и Педро в роли латералей.

«Зенит» снова начал бодро и на первых минутах дважды мог делать счет 3:0 по сумме встреч, но в обоих случаях Тороп не позволил забить Кассьерре с Глушенковым. А затем гости будто вспомнили, что оборонять преимущество гораздо важнее, чем его развивать. При Семаке это озарение часто снисходит на команду, и она слишком рано начинает действовать по счету.

Сейчас тоже так произошло: ЦСКА на старте игры тоже был активен и старался отыграть хотя бы гол, но потом начал сбавлять обороты. Вероятно, работала обновленная тактика «Зенита» — хозяевам было тесновато в центре поля, свободных зон почти не возникало. Проблема и в том, что ЦСКА редко мог прибегнуть к своему коронному оружию — стандартам. В первом тайме армейцы не подали ни одного углового, так что оставалось надеяться только на индивидуальные ошибки соперника и рикошеты.

И хозяева их дождались. Все началось со случайности: первый же голевой момент ЦСКА на 37-й минуте увенчался голом, потому что Кисляк удачно попал в ногу Нино — и мяч по замысловатой траектории опустился за спину Адамову.

А вскоре армейцы получили право на пенальти, и здесь им как раз помогло стандартное положение — штрафной. Причем спорный — зенитовцы активно протестовали при его назначении.

Дискуссионным вышел и пенальти: Роша пробил головой, мяч задел выставленную руку Алипа, и только после просмотра видео Виталий Мешков указал на 11-метровую отметку. На повторе видно, что рука защитника неестественно увеличивала площадь тела, но в «Зените» все равно не были согласны. Но важнее, что Адамов не соглашался пропускать — в блестящем прыжке голкипер лишил Облякова гола.

Затишье перед развязкой

Пенальти — несомненно, ключевой момент встречи. Хотя ЦСКА точно не наиграл на 2:0 в первом тайме, но шанс сравнять счет в противостоянии у него был. Вместо этого — разочарование и сильный психологический удар. Перед перерывом армейцы на этом фоне чуть не пропустили — Глушенков со штрафного попал в штангу.

В перерыве Семаку явно надо было что-то (или кого-то) менять. В первую очередь — Ахметова, который в первом тайме явно выпадал из игры. В одном из эпизодов тренер «Зенита» явно выразил недовольство действиями Ильзата — он в ненужной ситуации сыграл пяткой, потерял мяч и вынужден был фолить. И уступил место на поле Луису Энрике.

Семаку надо было сделать не только тактические перестановки, но и найти нужные слова, чтобы успокоить игроков. Строго говоря, до 37-й минуты у «Зенита» все складывалось хорошо: сине-бело-голубые действовали согласно плану, связали армейский центр, но пара мелочей все перетряхнула и заставила команду нервничать. Нет сомнений, что в раздевалке Семак попросил футболистов играть так же, как до гола.

И после перерыва все действительно затихло. ЦСКА, конечно, контролировал мяч больше, но теперь гости выглядели увереннее. Показательно, что в следующие 30 минут армейцы нанесли только один удар — Адамов не позволил отличиться Гуарирапе.

Переворот армейцев

Но усталость, нервы и давление все-таки сказались. Постепенно хозяева начали раскрываться и чаще бить по воротам — Дивеев выстрелил мимо, Гайич попал в Мусаева. Но был и риск пропустить: на 83-й минуте Роша спас армейцев от пропущенного мяча, хотя в той же атаке зафиксировали офсайд.

ЦСКА давил. Чем дальше, тем сильнее «Зенит» вжимался в свою штрафную, а красно-синим только это и нужно было. А конкретно — один угловой. В добавленное время идеальный навес экс-зенитовца Кругового нашел голову Мусаева — и ЦСКА забил. Подарив зрителям серию пенальти!

Еще при счете 1:0 на поле появился Соболев — с целью помочь команде сохранить совокупную победу. Но обстоятельства изменились, поэтому ему пришлось исполнять первый 11-метровый. И он сделал это катастрофически — по центру, слабо, прямо в руки Торопу. От досады и стыда Соболев даже накинул на лицо футболку.

ЦСКА бил с точки идеально, да и зенитовцы не мазали до пятого удара, когда дрогнул Мантуан — мяч улетел мимо, и армейцы тут же начали праздновать!

Красно-синие фантастически перевернули ход противостояния и вырвали путевку в суперфинал Кубка в серии пенальти. А «Зенит» точно остается без золотого дубля в год столетия. И все еще отстает от «Краснодара» в РПЛ.

ЦСКА
2:0
Первый тайм: 1:0
Зенит
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Финал
14.05.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Сергей Семак
Голы
ЦСКА
Матвей Кисляк
37′
Тамерлан Мусаев
90+2′
Нереализованные пенальти
ЦСКА
Иван Обляков
45+2′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
4
Виллиан Роша
45+5′
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
31
Матвей Кисляк
73′
10
Иван Обляков
82′
8
Артем Шуманский
15
Миралем Пьянич
62′
21
Аббосбек Файзуллаев
25
Кристиян Бистрович
73′
3
Данил Круговой
9
Сауль Гуарирапа
73′
11
Тамерлан Мусаев
20
Секу Койта
62′
7
Алеррандро
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
67
Максим Глушенков
89′
4
Юрий Горшков
77
Ильзат Ахметов
46′
11
Луис Энрике
24
Педро
89′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
89′
31
Густаво Мантуан
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти