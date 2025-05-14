Что за чудо сотворил ЦСКА?! Выбил «Зенит» из Кубка и вышел в суперфинал!

Но Марко Николич показал, что не разделяет противостояния на главные и менее значимые. Из резервистов в основе появился только Тороп, но он почти всегда выходит в Кубке за армейцев. Вернулись в строй Виллиан Роша и Дивеев, без которых красно-синим пришлось очень трудно в Санкт-Петербурге. А вот у «Зенита» с первых минут вышли далеко не все сильнейшие — Луис Энрике и Мантуан остались в запасе, а Лусиано даже не попал в заявку.