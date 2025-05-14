Что за чудо сотворил ЦСКА?! Выбил «Зенит» из Кубка и вышел в суперфинал!

Расстановка приоритетов
В конце сезона у больших клубов часто возникает дилемма: что важнее — чемпионат или Кубок? Мало кто признается в этом публично: тренеры почти всегда твердят мантру о том, что «самая важная игра — следующая», но все равно расставляют приоритеты. Со стороны распознать их можно по составам, заменам, действиям и настрою футболистов.
Иногда турнирные предпочтения очевидны: например, «Спартаку» после вылета из топ-3 РПЛ логичнее бросить все силы на борьбу за FONBET Кубок России. А «Зениту» с ЦСКА что делать? Ведь у них задачи в премьер-лиге еще не решены.
Сине-бело-голубым после победы дома (2:0) точно нельзя было отступать, тем более за 10 дней до столетия. А армейцы могли бы и задуматься над этой самой расстановкой приоритетов: они намерены попасть на пьедестал РПЛ, только что взяли три очка в тяжелейшем матче с «Краснодаром», впереди — дерби с «Локомотивом», а отыграть два мяча с «Зенитом» трудно.
Но Марко Николич показал, что не разделяет противостояния на главные и менее значимые. Из резервистов в основе появился только Тороп, но он почти всегда выходит в Кубке за армейцев. Вернулись в строй Виллиан Роша и Дивеев, без которых красно-синим пришлось очень трудно в Санкт-Петербурге. А вот у «Зенита» с первых минут вышли далеко не все сильнейшие — Луис Энрике и Мантуан остались в запасе, а Лусиано даже не попал в заявку.
Спорный пенальти и спасение Адамова
Зато Сергей Семак подготовил особый план под ЦСКА. В первом матче «Зенит» взломал армейский ромб скоростными выпадами, прессингом и эффектом неожиданности, а сейчас петербуржцы попытались сделать это тактическим перестроением. Гости перешли на подзабытую схему с тремя центральными защитниками, стремясь нивелировать численное преимущество красно-синих в середине поля. И вообще состав петербуржцев был явно заточен под контратаки — с Мостовым и Педро в роли латералей.
«Зенит» снова начал бодро и на первых минутах дважды мог делать счет 3:0 по сумме встреч, но в обоих случаях Тороп не позволил забить Кассьерре с Глушенковым. А затем гости будто вспомнили, что оборонять преимущество гораздо важнее, чем его развивать. При Семаке это озарение часто снисходит на команду, и она слишком рано начинает действовать по счету.
Сейчас тоже так произошло: ЦСКА на старте игры тоже был активен и старался отыграть хотя бы гол, но потом начал сбавлять обороты. Вероятно, работала обновленная тактика «Зенита» — хозяевам было тесновато в центре поля, свободных зон почти не возникало. Проблема и в том, что ЦСКА редко мог прибегнуть к своему коронному оружию — стандартам. В первом тайме армейцы не подали ни одного углового, так что оставалось надеяться только на индивидуальные ошибки соперника и рикошеты.
И хозяева их дождались. Все началось со случайности: первый же голевой момент ЦСКА на 37-й минуте увенчался голом, потому что Кисляк удачно попал в ногу Нино — и мяч по замысловатой траектории опустился за спину Адамову.
А вскоре армейцы получили право на пенальти, и здесь им как раз помогло стандартное положение — штрафной. Причем спорный — зенитовцы активно протестовали при его назначении.
Дискуссионным вышел и пенальти: Роша пробил головой, мяч задел выставленную руку Алипа, и только после просмотра видео Виталий Мешков указал на 11-метровую отметку. На повторе видно, что рука защитника неестественно увеличивала площадь тела, но в «Зените» все равно не были согласны. Но важнее, что Адамов не соглашался пропускать — в блестящем прыжке голкипер лишил Облякова гола.
Затишье перед развязкой
Пенальти — несомненно, ключевой момент встречи. Хотя ЦСКА точно не наиграл на 2:0 в первом тайме, но шанс сравнять счет в противостоянии у него был. Вместо этого — разочарование и сильный психологический удар. Перед перерывом армейцы на этом фоне чуть не пропустили — Глушенков со штрафного попал в штангу.
В перерыве Семаку явно надо было что-то (или кого-то) менять. В первую очередь — Ахметова, который в первом тайме явно выпадал из игры. В одном из эпизодов тренер «Зенита» явно выразил недовольство действиями Ильзата — он в ненужной ситуации сыграл пяткой, потерял мяч и вынужден был фолить. И уступил место на поле Луису Энрике.
Семаку надо было сделать не только тактические перестановки, но и найти нужные слова, чтобы успокоить игроков. Строго говоря, до 37-й минуты у «Зенита» все складывалось хорошо: сине-бело-голубые действовали согласно плану, связали армейский центр, но пара мелочей все перетряхнула и заставила команду нервничать. Нет сомнений, что в раздевалке Семак попросил футболистов играть так же, как до гола.
И после перерыва все действительно затихло. ЦСКА, конечно, контролировал мяч больше, но теперь гости выглядели увереннее. Показательно, что в следующие 30 минут армейцы нанесли только один удар — Адамов не позволил отличиться Гуарирапе.
Переворот армейцев
Но усталость, нервы и давление все-таки сказались. Постепенно хозяева начали раскрываться и чаще бить по воротам — Дивеев выстрелил мимо, Гайич попал в Мусаева. Но был и риск пропустить: на 83-й минуте Роша спас армейцев от пропущенного мяча, хотя в той же атаке зафиксировали офсайд.
ЦСКА давил. Чем дальше, тем сильнее «Зенит» вжимался в свою штрафную, а красно-синим только это и нужно было. А конкретно — один угловой. В добавленное время идеальный навес экс-зенитовца Кругового нашел голову Мусаева — и ЦСКА забил. Подарив зрителям серию пенальти!
Еще при счете 1:0 на поле появился Соболев — с целью помочь команде сохранить совокупную победу. Но обстоятельства изменились, поэтому ему пришлось исполнять первый 11-метровый. И он сделал это катастрофически — по центру, слабо, прямо в руки Торопу. От досады и стыда Соболев даже накинул на лицо футболку.
ЦСКА бил с точки идеально, да и зенитовцы не мазали до пятого удара, когда дрогнул Мантуан — мяч улетел мимо, и армейцы тут же начали праздновать!
Красно-синие фантастически перевернули ход противостояния и вырвали путевку в суперфинал Кубка в серии пенальти. А «Зенит» точно остается без золотого дубля в год столетия. И все еще отстает от «Краснодара» в РПЛ.
Марко Николич
Сергей Семак
Матвей Кисляк
37′
Тамерлан Мусаев
90+2′
Иван Обляков
45+2′
49
Владислав Тороп
4
Виллиан Роша
45+5′
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
31
Матвей Кисляк
73′
10
Иван Обляков
82′
8
Артем Шуманский
15
Миралем Пьянич
62′
21
Аббосбек Файзуллаев
25
Кристиян Бистрович
73′
3
Данил Круговой
9
Сауль Гуарирапа
73′
11
Тамерлан Мусаев
20
Секу Койта
62′
7
Алеррандро
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
67
Максим Глушенков
89′
4
Юрий Горшков
77
Ильзат Ахметов
46′
11
Луис Энрике
24
Педро
89′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
89′
31
Густаво Мантуан
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти