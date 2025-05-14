Марко Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» в Кубке России

«Поздравляю команду с выходом во второй финал Кубка. Мы единственная команда, кто ни разу не вылетал из Кубка. Остался матч за трофей.



Атмосфера на стадионе шикарная. Все получили удовольствие. До конца сезона три матча. Надо бороться за самые высокие места в РПЛ», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.