Марко Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» в Кубке России

«Поздравляю команду с выходом во второй финал Кубка. Мы единственная команда, кто ни разу не вылетал из Кубка. Остался матч за трофей.
Атмосфера на стадионе шикарная. Все получили удовольствие. До конца сезона три матча. Надо бороться за самые высокие места в РПЛ», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В Суперфинале Кубка страны ЦСКА встретится с победителем Пути регионов, в финале которого «Спартак» сыграет с «Ростовом» в четверг, 15 мая. Суперфинал запланирован на 1 июня.
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Финал
14.05.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Сергей Семак
Голы
ЦСКА
Матвей Кисляк
37′
Тамерлан Мусаев
90+2′
Нереализованные пенальти
ЦСКА
Иван Обляков
45+2′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
4
Виллиан Роша
45+5′
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
31
Матвей Кисляк
73′
10
Иван Обляков
82′
8
Артем Шуманский
15
Миралем Пьянич
62′
21
Аббосбек Файзуллаев
25
Кристиян Бистрович
73′
3
Данил Круговой
9
Сауль Гуарирапа
73′
11
Тамерлан Мусаев
20
Секу Койта
62′
7
Алеррандро
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
67
Максим Глушенков
89′
4
Юрий Горшков
77
Ильзат Ахметов
46′
11
Луис Энрике
24
Педро
89′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
89′
31
Густаво Мантуан
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти