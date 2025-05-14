Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марко Николич: футбол отплатил Мусаеву, он заслужил этот гол

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о голе нападающего армейцев Тамерлана Мусаева в ворота «Зенита» на 90+2-й минуте финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Источник: Чемпионат.com

ЦСКА вышел в Суперфинал турнира, победив в серии пенальти.

«Мы подарили “Зениту” моменты. Каких-то комбинаций я не видел. Я видел заряженную команду. А по Облякову — ничего страшного. Все не забивают пенальти.

Очень рад за Мусаева. Он заслужил. Футбол отплатил ему», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В Суперфинале Кубка страны ЦСКА встретится с победителем Пути регионов, в финале которого «Спартак» сыграет с «Ростовом» в четверг, 15 мая. Суперфинал запланирован на 1 июня.