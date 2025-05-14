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Марко Николич рассказал, как определял бьющих для серии пенальти с «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал, как определял бьющих для серии пенальти с «Зенитом» (2:0, 4:3 пен.) в ответном матче Пути РПЛ Кубка России.

Источник: Чемпионат.com

«Конечно, пробили пенальти перед игрой, но мы и по ходу Кубка часто их били. Я понимал, кто как бьет. У нас хорошие исполнители. Главное, что выдержали психологически. Дивеев — раз, Аллерандро — два и так далее. Я видел, кто готов.

Очень рад за Даню Кругового. Не буду говорить больше. Он всё знает, мы часто общаемся. Рад, что у нас получилось», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В Суперфинале Кубка ЦСКА встретится с победителем Пути регионов (в финале сыграют «Спартак» и «Ростов»).