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Кисляк: «Игроки “Зенита” стояли и ждали конца матча. Это сыграло с ними злую шутку»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился впечатлениями после победы ЦСКА над «Зенитом» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: Sport24

После поражения в первой встрече в Санкт-Петербурге (0:2) армейцы победили в основное время в Москве (2:0), забив на 90+2 минуте, а затем переиграли сине-бело-голубых в серии пенальти (4:2). Кисляк стал автором первого гола ЦСКА на 37-й минуте.

— Это победа! Эмоции всегда положительные. Мы вышли в Суперфинал. Вся команда верила, что мы отыграемся и одержим победу.

А по поводу гола… Я увидел свободную зону, продвинулся и, конечно, доля везения, что был рикошет. Мяч по странной траектории залетел. Не без доли везения. Мяч в воротах — рикошет на пользу.

— Рискнули в этом моменте?

— Я полностью согласен. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Правда, я не пью шампанское (смеется). Это дело случая. Я почувствовал уверенность и пошел вперед.

— Как пережила команда незабитый пенальти?

— По игре чуть выключились. Но после перерыва все подбодрили Облякова. Он сам был уверен в своих силах. И эта уверенность передалась всей команде. Он заводила команду: Мы дожмем, пацаны. Так и получилось.

— Был ли пенальти в том эпизоде?

— Я не видел этот эпизод. Конечно, было нервно.

Нам было нечего терять, пошли все вперед. В конце «Зенит» перестал бежать куда‑то, встал у своих ворот. Стояли и ждали конца матча. И это сыграло с ними злую шутку, — приводит слова Кисляка «Матч ТВ».

ЦСКА вышел в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом».