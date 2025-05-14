Кисляк: «Игроки “Зенита” стояли и ждали конца матча. Это сыграло с ними злую шутку»

После поражения в первой встрече в Санкт-Петербурге (0:2) армейцы победили в основное время в Москве (2:0), забив на 90+2 минуте, а затем переиграли сине-бело-голубых в серии пенальти (4:2). Кисляк стал автором первого гола ЦСКА на 37-й минуте.
— Это победа! Эмоции всегда положительные. Мы вышли в Суперфинал. Вся команда верила, что мы отыграемся и одержим победу.
А по поводу гола… Я увидел свободную зону, продвинулся и, конечно, доля везения, что был рикошет. Мяч по странной траектории залетел. Не без доли везения. Мяч в воротах — рикошет на пользу.
— Рискнули в этом моменте?
— Я полностью согласен. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Правда, я не пью шампанское (смеется). Это дело случая. Я почувствовал уверенность и пошел вперед.
— Как пережила команда незабитый пенальти?
— По игре чуть выключились. Но после перерыва все подбодрили Облякова. Он сам был уверен в своих силах. И эта уверенность передалась всей команде. Он заводила команду: Мы дожмем, пацаны. Так и получилось.
— Был ли пенальти в том эпизоде?
— Я не видел этот эпизод. Конечно, было нервно.
Нам было нечего терять, пошли все вперед. В конце «Зенит» перестал бежать куда‑то, встал у своих ворот. Стояли и ждали конца матча. И это сыграло с ними злую шутку, — приводит слова Кисляка «Матч ТВ».
ЦСКА вышел в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом».