Мостовой: «ЦСКА наказал “Зенит” за пижонство и самоуверенность»

«Всем футболистам ЦСКА — твердые пятерки. Наказали “Зенит” за расхлябанность, пижонство и самоуверенность. Они вышли с форой и думали, что так и будет. Всю игру на них давили, забили на последних минутах. “Зенит” сам во всем виноват, а ЦСКА надо похвалить», — сказал Мостовой «СЭ».