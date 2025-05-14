Мостовой: «ЦСКА наказал “Зенит” за пижонство и самоуверенность»

«Всем футболистам ЦСКА — твердые пятерки. Наказали “Зенит” за расхлябанность, пижонство и самоуверенность. Они вышли с форой и думали, что так и будет. Всю игру на них давили, забили на последних минутах. “Зенит” сам во всем виноват, а ЦСКА надо похвалить», — сказал Мостовой «СЭ».
В первой игре финала Пути РПЛ «Зенит» победил ЦСКА со счетом 2:0, в ответном матче ЦСКА одержал победу 2:0. В серии пенальти точнее были игроки армейцев — 4:3.
В суперфинале ЦСКА сыграет с победителем финала Пути регионов между «Спартак» — «Ростов» (игра пройдет 15 мая).