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Мостовой: «ЦСКА наказал “Зенит” за пижонство и самоуверенность»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу ЦСКА в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (3:2 по сумме двух встреч).

Источник: РФС

«Всем футболистам ЦСКА — твердые пятерки. Наказали “Зенит” за расхлябанность, пижонство и самоуверенность. Они вышли с форой и думали, что так и будет. Всю игру на них давили, забили на последних минутах. “Зенит” сам во всем виноват, а ЦСКА надо похвалить», — сказал Мостовой «СЭ».

В первой игре финала Пути РПЛ «Зенит» победил ЦСКА со счетом 2:0, в ответном матче ЦСКА одержал победу 2:0. В серии пенальти точнее были игроки армейцев — 4:3.

В суперфинале ЦСКА сыграет с победителем финала Пути регионов между «Спартак» — «Ростов» (игра пройдет 15 мая).