Игрок ЦСКА Пьянич: Марко Николич — потрясающий тренер

— Я думаю, мы идём в правильном направлении. Тренер очень хороший. Он потрясающий тренер. У него потрясающая команда игроков. Мы очень усердно работаем каждый день. Я думаю, в этом сезоне мы показали много хорошего, и это должно стать основой для будущего. Этот сезон очень важный. Как я уже сказал, мы добиваемся больших успехов.