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Игрок ЦСКА Пьянич: Марко Николич — потрясающий тренер

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич не скупился на слова похвалы команде и тренеру после выхода в Суперфинал Fonbet Кубка России.

Источник: Чемпионат.com

Армейцы в двухматчевом противостоянии обыграли «Зенит» (2:2, 4:3 пен).

— Как вы думаете, ЦСКА может стать доминирующей силой в российском футболе в следующем году, потому что у вас очень молодая команда?

— Я думаю, мы идём в правильном направлении. Тренер очень хороший. Он потрясающий тренер. У него потрясающая команда игроков. Мы очень усердно работаем каждый день. Я думаю, в этом сезоне мы показали много хорошего, и это должно стать основой для будущего. Этот сезон очень важный. Как я уже сказал, мы добиваемся больших успехов.

Мы могли бы добиться большего, конечно, и в чемпионате, потому что, когда я увидел команду, я по-настоящему поверил, что с ней мы можем добиться больших успехов. Я думаю, мы показываем хорошую вторую часть сезона — у нас всё отлично получается. Теперь давайте готовиться к двум последним матчам чемпионата, а затем к финалу, — передаёт слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.