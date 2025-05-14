Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьянич: для меня Кисляк один из лучших российских игроков, будущее за ним

Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич оценил игру 19-летнего полузащитника армейцев Матвея Кисляка.

Источник: Чемпионат.com

«Я уже говорил о Кисляке. Для меня он, безусловно, один из лучших российских игроков, и будущее за ним. Он очень хорош, мы должны позволить ему расти в хорошем направлении. У него потрясающие качества, он очень хороший парень с хорошим характером. В этом году он сделал большие шаги в своём прогрессе, и я очень рад за него.

Но у нас в команде много хороших игроков, и российские футболисты также являются настоящими лидерами. Я думаю, что ЦСКА должен удерживать их как можно дольше», — передаёт слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.