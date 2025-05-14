Николич допустил, что Акинфеев останется в запасе в суперфинале Кубка

Первый мяч ЦСКА в матче с «Зенитом» забил 19-летний полузащитник Матвей Кисляк. «На метро ездит на тренировки, очень скромный парень, поэтому позволил себе сказать ему пару хороших слов. Пусть продолжает играть так же хорошо, посмотрим его потолок», — отметил тренер армейцев.