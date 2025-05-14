Николич допустил, что Акинфеев останется в запасе в суперфинале Кубка

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Главный тренер ЦСКА Марко Николич в разговоре с журналистами допустил, что вратарь Игорь Акинфеев останется на скамейке запасных в суперфинале Кубка России по футболу.
В среду ЦСКА обыграл дома в серии пенальти петербургский «Зенит» в ответном матче финала пути РПЛ и вышел в суперфинал Кубка России. В кубковых матчах ворота команды в текущем сезоне защищал преимущественно Владислав Тороп.
«18 дней до финала. Будет время подумать», — ответил Николич на вопрос о том, кто из голкиперов будет играть в суперфинале.
Первый мяч ЦСКА в матче с «Зенитом» забил 19-летний полузащитник Матвей Кисляк. «На метро ездит на тренировки, очень скромный парень, поэтому позволил себе сказать ему пару хороших слов. Пусть продолжает играть так же хорошо, посмотрим его потолок», — отметил тренер армейцев.
В компенсированное к первому тайму время полузащитник ЦСКА Иван Обляков не сумел реализовать 11-метровый удар. «Так бывает. Ваня — наш пенальтист, он не забил. Надо верить, отрабатывать каждый момент. Видел заряженную команду, все бились. Двигаемся дальше», — прокомментировал Николич.
«Поздравляю команду с выходом во второй финал. В первый раз в жизни надо играть два финала. Надо отметить атмосферу на стадионе, праздник футбола», — подытожил тренер.