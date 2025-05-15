ЦСКА Николича — лучшая команда весны в России! А суперфинал Кубка — справедливое вознаграждение за блестящую работу

Прорыв ЦСКА в суперфинал Кубка России-2025 после 0:2 в первой встрече с «Зенитом» — это квинтэссенция российского футбола этой весны. Красно-синие, по мне, — безоговорочно лучшая команда второй части сезона — вышли из сложнейшей ситуации, которая психологически усугубилась еще и не забитым при 1:0 в конце первого тайма пенальти. Но эта команда Марко Николича не ломается даже тогда, когда, казалось бы, должна сломаться. И Тамерлан Мусаев на второй минуте компенсированного времени замкнул подачу Данила Кругового с углового (причем капитан Игорь Дивеев в последний момент поменял Аббоса Файзуллаева на Кругового в роли исполнителя стандарта!) и сравнял счет по итогам двух матчей. Петербуржцев, как мы вскоре увидели, это морально убило.