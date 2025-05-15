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ЦСКА Николича — лучшая команда весны в России! А суперфинал Кубка — справедливое вознаграждение за блестящую работу

Обозреватель «СЭ» — о драматичной победе армейцев над «Зенитом».

Источник: Спорт-Экспресс

Прорыв ЦСКА в суперфинал Кубка России-2025 после 0:2 в первой встрече с «Зенитом» — это квинтэссенция российского футбола этой весны. Красно-синие, по мне, — безоговорочно лучшая команда второй части сезона — вышли из сложнейшей ситуации, которая психологически усугубилась еще и не забитым при 1:0 в конце первого тайма пенальти. Но эта команда Марко Николича не ломается даже тогда, когда, казалось бы, должна сломаться. И Тамерлан Мусаев на второй минуте компенсированного времени замкнул подачу Данила Кругового с углового (причем капитан Игорь Дивеев в последний момент поменял Аббоса Файзуллаева на Кругового в роли исполнителя стандарта!) и сравнял счет по итогам двух матчей. Петербуржцев, как мы вскоре увидели, это морально убило.

Круговой, воспитанник «Зенита», после решения уйти свободным агентом в ЦСКА на полгода сосланный во вторую команду, и в этом сезоне пережил очень непростое время. После зимнего перерыва, после перехода армейцев на схему с двумя центральными защитниками и смещения великолепного Мойзеса (как же яростно он после игры кричал перед фанатской трибуной: «Мы — ЦСКА!») налево, Данил потерял место в стартовом составе и появлялся на поле от случая к случаю. Его тут же начали подначивать, в первую очередь бывшие свои, питерские: мол, сменил одну лавку на другую. Позицию резервиста под Дугласом Сантосом — на ту же под Мойзесом.

В подобных ситуациях футболисты с характером пожиже бросают весла — и, выходя на замену, уже не способны усилить игру. А Круговой вышел, поскользнулся у бровки, упустив мяч в аут и получив пару добрых шуток от старого товарища Мостового, но не расклеился и идеально подал решающий угловой. А потом и вколотил под перекладину последний пенальти.

Он буквально звенел от желания проявить себя против бывшей команды — не морщился от количества минут, которые ему дали: сколько есть — все его. И показал себя футболистом и мужчиной.

Но где ему играть при нынешней схеме, если Виллиан Роша, Игорь Дивеев и Мойзес будут здоровы (да и если кто-то из центральных выбывает, часто Николич выбирает молодых Абдулкадырова или Лукина, оставляя Мойзеса слева, а Кругового — на скамейке), — вопрос открытый. Лавка — не то, что соответствует амбициям Данила. При этом замечу, что в его посте в соцсетях было много радости, любви к футболу — и вообще не было оскорблений и обидных выражений в адрес бывшей команды. Что вызывает еще больше уважения к игроку левой армейской бровки.

А еще я рад за Тамерлана Мусаева, глубокого парня, суперпрофессионально относящегося к себе, в такой вот ситуации прервавшего долгую безголевую серию. Рад за Матвея Кисляка, и в основное время, и в серии пенальти подтвердившего статус одного из самых прогрессирующих футболистов страны. И за Владислава Торопа, который потихоньку выходит из могучей тени Игоря Акинфеева, — в его 21 уже пора, потому что маэстро — 39.

Тороп всю серию доминировал, взяв первый же — кошмарный — удар Александра Соболева, о котором теперь многие шутят: а может, «Спартак» его в «Зенит» все-таки заслал, чтобы развалить изнутри? Троянский конь? Извините уж за смешение смыслов. Выполняет ответственное задание тушинского центра?

Об этом узнаем где-нибудь через полвека. А пока констатируем, что 21-летний вратарь ЦСКА не только отразил удар Соболева, но и угадал направление, коснувшись мяча, но все-таки позволив тому зайти в сетку при двух последующих выстрелах зенитовцев. В то время как у Дениса Адамова, блеснувшего при 11-метровом в основное время, не было шансов ни при одном из ударов армейцев в серии.

В них часто промахиваются сильнейшие, но как же засадил почти в «девять» отыгравший 90+ минут и забивший важнейший первый мяч — и какой! — Матвей Кисляк! Ошибаются и «бывшие» — но как же стрельнул под перекладину Данил Круговой!

Все закончилось промахом Мантуана, который даже помог ЦСКА обойтись без пятого удара. У «Зенита», в отличие от прошлого года, дубля в этом сезоне не будет. В сезоне столетия, напомню. В ближайшие полторы недели узнаем, будет ли хоть что-то.

А ЦСКА — безусловная команда весны в России. Николич — тренер весны. И они должны были оказаться за это как-то зримо вознаграждены.

ЦСКА
2:0
Первый тайм: 1:0
Зенит
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Финал
14.05.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Сергей Семак
Голы
ЦСКА
Матвей Кисляк
37′
Тамерлан Мусаев
90+2′
Нереализованные пенальти
ЦСКА
Иван Обляков
45+2′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
4
Виллиан Роша
45+5′
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
31
Матвей Кисляк
73′
10
Иван Обляков
82′
8
Артем Шуманский
15
Миралем Пьянич
62′
21
Аббосбек Файзуллаев
25
Кристиян Бистрович
73′
3
Данил Круговой
9
Сауль Гуарирапа
73′
11
Тамерлан Мусаев
20
Секу Койта
62′
7
Алеррандро
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
67
Максим Глушенков
89′
4
Юрий Горшков
77
Ильзат Ахметов
46′
11
Луис Энрике
24
Педро
89′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
89′
31
Густаво Мантуан
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти