ЦСКА Николича — лучшая команда весны в России! А суперфинал Кубка — справедливое вознаграждение за блестящую работу

Прорыв ЦСКА в суперфинал Кубка России-2025 после 0:2 в первой встрече с «Зенитом» — это квинтэссенция российского футбола этой весны. Красно-синие, по мне, — безоговорочно лучшая команда второй части сезона — вышли из сложнейшей ситуации, которая психологически усугубилась еще и не забитым при 1:0 в конце первого тайма пенальти. Но эта команда Марко Николича не ломается даже тогда, когда, казалось бы, должна сломаться. И Тамерлан Мусаев на второй минуте компенсированного времени замкнул подачу Данила Кругового с углового (причем капитан Игорь Дивеев в последний момент поменял Аббоса Файзуллаева на Кругового в роли исполнителя стандарта!) и сравнял счет по итогам двух матчей. Петербуржцев, как мы вскоре увидели, это морально убило.
Круговой, воспитанник «Зенита», после решения уйти свободным агентом в ЦСКА на полгода сосланный во вторую команду, и в этом сезоне пережил очень непростое время. После зимнего перерыва, после перехода армейцев на схему с двумя центральными защитниками и смещения великолепного Мойзеса (как же яростно он после игры кричал перед фанатской трибуной: «Мы — ЦСКА!») налево, Данил потерял место в стартовом составе и появлялся на поле от случая к случаю. Его тут же начали подначивать, в первую очередь бывшие свои, питерские: мол, сменил одну лавку на другую. Позицию резервиста под Дугласом Сантосом — на ту же под Мойзесом.
В подобных ситуациях футболисты с характером пожиже бросают весла — и, выходя на замену, уже не способны усилить игру. А Круговой вышел, поскользнулся у бровки, упустив мяч в аут и получив пару добрых шуток от старого товарища Мостового, но не расклеился и идеально подал решающий угловой. А потом и вколотил под перекладину последний пенальти.
Он буквально звенел от желания проявить себя против бывшей команды — не морщился от количества минут, которые ему дали: сколько есть — все его. И показал себя футболистом и мужчиной.
Но где ему играть при нынешней схеме, если Виллиан Роша, Игорь Дивеев и Мойзес будут здоровы (да и если кто-то из центральных выбывает, часто Николич выбирает молодых Абдулкадырова или Лукина, оставляя Мойзеса слева, а Кругового — на скамейке), — вопрос открытый. Лавка — не то, что соответствует амбициям Данила. При этом замечу, что в его посте в соцсетях было много радости, любви к футболу — и вообще не было оскорблений и обидных выражений в адрес бывшей команды. Что вызывает еще больше уважения к игроку левой армейской бровки.
А еще я рад за Тамерлана Мусаева, глубокого парня, суперпрофессионально относящегося к себе, в такой вот ситуации прервавшего долгую безголевую серию. Рад за Матвея Кисляка, и в основное время, и в серии пенальти подтвердившего статус одного из самых прогрессирующих футболистов страны. И за Владислава Торопа, который потихоньку выходит из могучей тени Игоря Акинфеева, — в его 21 уже пора, потому что маэстро — 39.
Тороп всю серию доминировал, взяв первый же — кошмарный — удар Александра Соболева, о котором теперь многие шутят: а может, «Спартак» его в «Зенит» все-таки заслал, чтобы развалить изнутри? Троянский конь? Извините уж за смешение смыслов. Выполняет ответственное задание тушинского центра?
Об этом узнаем где-нибудь через полвека. А пока констатируем, что 21-летний вратарь ЦСКА не только отразил удар Соболева, но и угадал направление, коснувшись мяча, но все-таки позволив тому зайти в сетку при двух последующих выстрелах зенитовцев. В то время как у Дениса Адамова, блеснувшего при 11-метровом в основное время, не было шансов ни при одном из ударов армейцев в серии.
В них часто промахиваются сильнейшие, но как же засадил почти в «девять» отыгравший 90+ минут и забивший важнейший первый мяч — и какой! — Матвей Кисляк! Ошибаются и «бывшие» — но как же стрельнул под перекладину Данил Круговой!
Все закончилось промахом Мантуана, который даже помог ЦСКА обойтись без пятого удара. У «Зенита», в отличие от прошлого года, дубля в этом сезоне не будет. В сезоне столетия, напомню. В ближайшие полторы недели узнаем, будет ли хоть что-то.
А ЦСКА — безусловная команда весны в России. Николич — тренер весны. И они должны были оказаться за это как-то зримо вознаграждены.
Марко Николич
Сергей Семак
Матвей Кисляк
37′
Тамерлан Мусаев
90+2′
Иван Обляков
45+2′
49
Владислав Тороп
4
Виллиан Роша
45+5′
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
31
Матвей Кисляк
73′
10
Иван Обляков
82′
8
Артем Шуманский
15
Миралем Пьянич
62′
21
Аббосбек Файзуллаев
25
Кристиян Бистрович
73′
3
Данил Круговой
9
Сауль Гуарирапа
73′
11
Тамерлан Мусаев
20
Секу Койта
62′
7
Алеррандро
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
67
Максим Глушенков
89′
4
Юрий Горшков
77
Ильзат Ахметов
46′
11
Луис Энрике
24
Педро
89′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
89′
31
Густаво Мантуан
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти