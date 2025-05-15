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«Спартак» продал все билеты на матч Кубка России против «Ростова»

«Спартак» продал все билеты на финал пути регионов Кубка России против «Ростова».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Московский «Спартак» продал все билеты на финальный матч пути регионов Кубка России по футболу против «Ростова», сообщается в Telegram-канале столичного клуба.

Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 15 мая и начнется в 20:00 мск. Перед началом игры на арене выступит певица МакSим (Марина Абросимова). Согласно сайту Российской премьер-лиги (РПЛ), вместимость стадиона составляет 44897 человека.

Ранее сообщалось, что «Спартак» перед встречей с «Ростовом» побил клубный рекорд по количеству реализованных билетов на домашний матч на новом стадионе в первые 24 часа после начала продажи. За это время болельщики «Спартака» приобрели более 15 тысяч билетов. Предыдущий рекорд (13 262) был установлен в апреле перед матчем второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России против «Динамо» (2:1).

Победитель встречи «Спартак» — «Ростов» в суперфинале Кубка России сыграет с московским ЦСКА. Решающий матч за трофей пройдет в столице на стадионе «Лужники» 1 июня.

Футбол. Кубок России
15.05
Спартак
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Ростов
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