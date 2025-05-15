«Спартак» продал все билеты на матч Кубка России против «Ростова»

Ранее сообщалось, что «Спартак» перед встречей с «Ростовом» побил клубный рекорд по количеству реализованных билетов на домашний матч на новом стадионе в первые 24 часа после начала продажи. За это время болельщики «Спартака» приобрели более 15 тысяч билетов. Предыдущий рекорд (13 262) был установлен в апреле перед матчем второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России против «Динамо» (2:1).