Объявлен стартовый состав «Спартака» на матч с «Ростовом» в финале Пути регионов Кубка России

«Спартак»: Максименко, Денисов, Рябчук, Бабич, Литвинов, Умяров, Угальде, Мартинс, Маркиньос, Гарсия, Барко.
Запасные: Помазун, Чернов, Абена, Дуарте, Хлусевич, Зобнин, Мангаш, Пруцев, Медина, Игнатов, Бонгонда, Солари.
«Ростов»: Ятимов, Сако, Вахания, Осипенко, Игнатов, Щетинин, Шанталий, Комаров, Роналдо, Комличенко, Голенков.
Запасные: Одоевский, Мелехин, Поярков, Лангович, Жбанов, Бабакин, Радченко, Сутормин, Байрамян, Колтаков, Титов, Шамонин.
Встреча пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
Победитель этого матча выйдет в Суперфинал Кубка России, где сыграет против ЦСКА.