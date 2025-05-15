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Объявлен стартовый состав «Спартака» на матч с «Ростовом» в финале Пути регионов Кубка России

Объявлены стартовые составы «Спартака» и «Ростова» на финальный матч Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: Михаил Шапаев, РФС

«Спартак»: Максименко, Денисов, Рябчук, Бабич, Литвинов, Умяров, Угальде, Мартинс, Маркиньос, Гарсия, Барко.

Запасные: Помазун, Чернов, Абена, Дуарте, Хлусевич, Зобнин, Мангаш, Пруцев, Медина, Игнатов, Бонгонда, Солари.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Вахания, Осипенко, Игнатов, Щетинин, Шанталий, Комаров, Роналдо, Комличенко, Голенков.

Запасные: Одоевский, Мелехин, Поярков, Лангович, Жбанов, Бабакин, Радченко, Сутормин, Байрамян, Колтаков, Титов, Шамонин.

Встреча пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Победитель этого матча выйдет в Суперфинал Кубка России, где сыграет против ЦСКА.

Футбол. Кубок России
1-й тайм
Спартак
0
:
Ростов
1
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.20
П2
2.60