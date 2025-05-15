Карпин оценил победу «Ростова» над «Спартаком» в Кубке России

«Какая разница, закономерен ли результат? Матч понравился, игра “Ростова” — тоже», — сказал Карпин.
Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.
«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.
Деян Станкович
Джонатан Альба
Ливай Гарсия
76′
Александр Максименко
31′
Николай Комличенко
78′
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
90+5′
9
Манфред Угальде
48′
85′
11
Ливай Гарсия
8
Маркиньос
68
Руслан Литвинов
6
Срджан Бабич
97
Даниил Денисов
64′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
81′
77
Тео Бонгонда
1
Рустам Ятимов
90+3′
40
Илья Вахания
62
Иван Комаров
69′
7
Роналдо
27
Николай Комличенко
3
Умар Сако
55
Максим Осипенко
67
Герман Игнатов
13′
46′
87
Андрей Лангович
10
Кирилл Щетинин
73′
19
Хорен Байрамян
90′
58
Даниил Шанталий
83′
4
Виктор Мелехин
69
Егор Голенков
62′
11
Алексей Сутормин
2
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
27
Удары (всего)
7
14
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
16
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти