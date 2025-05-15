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Карпин оценил победу «Ростова» над «Спартаком» в Кубке России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что ему понравился матч финала Пути регионов Кубка России между московским «Спартаком» и «Ростовом». Его слова приводит «Чемпионат».

«Какая разница, закономерен ли результат? Матч понравился, игра “Ростова” — тоже», — сказал Карпин.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

Спартак
1:2
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Финал
15.05.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Джонатан Альба
Голы
Спартак
Ливай Гарсия
76′
Ростов
Александр Максименко
31′
Николай Комличенко
78′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
90+5′
9
Манфред Угальде
48′
85′
11
Ливай Гарсия
8
Маркиньос
68
Руслан Литвинов
6
Срджан Бабич
97
Даниил Денисов
64′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
81′
77
Тео Бонгонда
Ростов
1
Рустам Ятимов
90+3′
40
Илья Вахания
62
Иван Комаров
69′
7
Роналдо
27
Николай Комличенко
3
Умар Сако
55
Максим Осипенко
67
Герман Игнатов
13′
46′
87
Андрей Лангович
10
Кирилл Щетинин
73′
19
Хорен Байрамян
90′
58
Даниил Шанталий
83′
4
Виктор Мелехин
69
Егор Голенков
62′
11
Алексей Сутормин
Статистика
2
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
27
Удары (всего)
7
14
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
16
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти