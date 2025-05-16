Радимов — о «Спартаке»: сезон просран, но Станковича надо оставлять

«Сезон у “Спартака” просран — относительно ожиданий и результата. Молодцы спартачи, что поставили Максим свой хит петь до матча с “Ростовом” — как знали… Пятое или шестое место для “Спартака” с такими амбициями и такими покупками, когда ты был зимой в двух очках от лидера, — это провал. Полуфинал кубка дома — просран. Но тот “Спартак”, который был осенью, тот состав, который выигрывал матч за матчем, который прессинговал и летел по полю и всех сносил — это же было неслучайно. Поэтому я думаю, что Станковича надо оставить. Мне он на самом деле он симпатичен», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».