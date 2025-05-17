«Спартак» обратился к болельщикам после вылета из Кубка России

«Досада и разочарование — к сожалению, таким был вчерашний вечер. Безграничная благодарность каждому болельщику на стадионе и за его пределами, которые верили в команду до самой последней секунды матча. Обязаны стать сильнее ради вас», — говорится в сообщении клуба.