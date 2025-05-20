Тяпушкин ответил, заслуживает ли вратарь ЦСКА Тороп сыграть в Суперфинале Кубка

«Не могу сказать, будет ли играть Тороп в Суперфинале Кубка России в “Ростовом”. Гадать — дело неблагодарное. Тороп все кубковые матчи отыграл достаточно ровно: выручал, и его было видно в воротах. Всё зависит от тренерского штаба. Почему Тороп не заслуживает шанса выступить в таком матче? Смелость города берёт», — сказал Тяпушкин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.