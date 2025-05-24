РФС подтвердил удаление игрока «Спартака»

«Наиль Умяров использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с игроком “Ростова” Николаем Комличенко, совершив интенсивный контакт открытой стопой в область икроножной мышцы ноги. Наиль Умяров виновен в серьезном нарушении правил игры, так как его действия угрожали безопасности соперника», — говорится в заявлении ЭСК.