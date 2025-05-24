РФС подтвердил удаление игрока «Спартака»

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) подтвердила правильность удаления полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова в матче финала пути регионов Кубка России с «Ростовом», сообщается на сайте РФС.
Комиссия пришла к выводу, что арбитр встречи Кирилл Левников верно принял решение удалить Умярова за грубое нарушение против нападающего «Ростова» Николая Комличенко на 90+3-й минуте.
«Наиль Умяров использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с игроком “Ростова” Николаем Комличенко, совершив интенсивный контакт открытой стопой в область икроножной мышцы ноги. Наиль Умяров виновен в серьезном нарушении правил игры, так как его действия угрожали безопасности соперника», — говорится в заявлении ЭСК.
«Ростов» одержал победу над «Спартаком» (2:1) и вышел в Суперфинал Кубка России, который пройдет 1 июня на стадионе «Лужники». Соперником ростовчан будет ЦСКА.