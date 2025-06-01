«Ростов» — ЦСКА: стартовые составы команд на Суперфинал Кубка России

Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.