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«Ростов» — ЦСКА: стартовые составы команд на Суперфинал Кубка России

Сегодня, 1 июня, состоится Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Ростов» и московский ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Ростов»: Ятимов, Вахания, Мелёхин, Осипенко, Сако, Шанталий, Кучаев, Щетинин, Роналдо, Голенков, Комличенко.

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Роша, Дивеев, Гайич, Бистрович, Кисляк, Обляков, Пьянич, Гуарирапа, Койта.

Ранее в финале Пути регионов «Ростов» обыграл московский «Спартак» (2:1), а ЦСКА в финале Пути РПЛ оказался сильнее санкт-петербургского «Зенита» (2:2, 4:3 пен. по сумме двух матчей).

В прошлом розыгрыше турнира победу одержал «Зенит». В Суперфинале Кубка России сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Футбол. Кубок России
1-й тайм
Ростов
0
:
ЦСКА
0
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П1
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