ЦСКА в девятый раз выиграл Кубок России по футболу

ЦСКА победил «Ростов» в суперфинале «Фонбет» — Кубка России по футболу, который прошел в московских «Лужниках». Армейцы выиграли трофей в девятый раз, повторив рекорд «Локомотива».
Основное время матча завершилось со счетом 0:0.
На девятой минуте у ЦСКА забил Иван Обляков, но гол отменили почти через семь минут из-за офсайда у Мойзеса. На табло стадиона появилось сообщение, что VAR работает с ограничениями.
В серии пенальти точнее были игроки московской команды. Ворота ЦСКА защищал Игорь Акинфеев.
Матч посетили 57 176 болельщиков.
Ранее в РФС рассказали «РБК Спорт», что победитель суперфинала получит 113,2 млн руб., проигравший — 37,8 млн руб.
ЦСКА выигрывал трофей в 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2023 годах и еще четыре раза доходил до финала.
«Ростов» становился победителем Кубка в 2014 году.
Финал Кубка России прошел в «Лужниках» в 12-й раз и в четвертый подряд. Матч обслуживала судейская бригада Кирилла Левникова.
Кубок России в этом сезоне снова разыгрывался по системе double elimination с двумя сетками плей-офф — «путь РПЛ» и «путь регионов».
В РПЛ ЦСКА по итогам сезона занял третье место, оставшийся в феврале без Валерия Карпина «Ростов» — восьмое.
Джонатан Альба
Марко Николич
1
Рустам Ятимов
7
Роналдо
3
Умар Сако
58′
58
Даниил Шанталий
4
Виктор Мелехин
45′
55
Максим Осипенко
27
Николай Комличенко
40
Илья Вахания
88′
19
Хорен Байрамян
10
Кирилл Щетинин
81′
88′
87
Андрей Лангович
18
Константин Кучаев
73′
62
Иван Комаров
69
Егор Голенков
78′
11
Алексей Сутормин
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
15
Миралем Пьянич
78
Игорь Дивеев
4
Виллиан Роша
25
Кристиян Бистрович
73′
21
Аббосбек Файзуллаев
20
Секу Койта
67′
11
Тамерлан Мусаев
9
Сауль Гуарирапа
87′
17
Кирилл Глебов
3
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
3
Удары (всего)
10
1
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти