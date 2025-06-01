ЦСКА и «Ростов» выдали скучнейший суперфинал Кубка. Но Акинфеев сделал шоу!

Как и в случае со вчерашними финалистами, команды заслужили сыграть в решающей встрече турнира. Все потому что «Ростов» перед этим на выезде уверенно обыграл «Спартак», а ЦСКА сотворил потрясающий камбек, на домашней арене отыграв отставание в два мяча и добив петербуржцев в серии пенальти. Возможно, нейтральным болельщикам было бы куда интереснее «дерби всея Руси»… Но «Спартак» сплоховал и закончил сезон без трофеев. Дальше «Ростов» постарался оставить без Кубка еще один столичный топ-клуб.