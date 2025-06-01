ЦСКА и «Ростов» выдали скучнейший суперфинал Кубка. Но Акинфеев сделал шоу!

Московский ЦСКА взял верх над «Ростовом» в суперфинале Кубка России по футболу и стал девятикратным обладателем трофея. РИА Новости Спорт признает, что встреча в «Лужниках» получилась унылой, однако потрясающее спасение Игоря Акинфеева в серии пенальти подарило болельщикам единственное, но такое яркое воспоминание о воскресном противостоянии.
Наш ответ финалу ЛЧ
Не прошло и суток с событий в Мюнхене, где французский «Пари Сен-Жермен» превратил в руины оборону итальянского «Интера» и, забив пять безответных мячей, впервые стал победителем Лиги чемпионов, а наших болельщиков ждал еще один крутой матч. Да, не такой громкий, как субботний, однако все равно знаменательный — суперфинал Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА на залитых солнцем «Лужниках».
Как и в случае со вчерашними финалистами, команды заслужили сыграть в решающей встрече турнира. Все потому что «Ростов» перед этим на выезде уверенно обыграл «Спартак», а ЦСКА сотворил потрясающий камбек, на домашней арене отыграв отставание в два мяча и добив петербуржцев в серии пенальти. Возможно, нейтральным болельщикам было бы куда интереснее «дерби всея Руси»… Но «Спартак» сплоховал и закончил сезон без трофеев. Дальше «Ростов» постарался оставить без Кубка еще один столичный топ-клуб.
Но у дончан не получилось
Первого опасного момента пришлось ждать девять минут. Это полузащитник армейцев Иван Обляков зарядил издали, и после грубой ошибки Рустама Ятимова мяч влетел в сетку. Вратарь поздно среагировал и срезал в собственные ворота. Но арбитр Кирилл Левников после долгой (очень долгой, почти восьмиминутной — сказались проблемы со связью) паузы на просмотр видеоповтора принял непростое решение об отмене гола. Оказалось, что находившийся в офсайде защитник ЦСКА Мойзес принимал активное участие в эпизоде, блокируя Николая Комличенко. Так что счет остался неизменным.
Мог ли кто-то подумать, что больше команды ничего не создадут до перерыва? ЦСКА вратаря гостей потревожил только в дополнительное время (Ятимов удачно сыграл на выходе), а Игорь Акинфеев (именно в пользу легенды сделал выбор Марко Николич, герой матча с «Зенитом» Владислав Тороп остался в запасе) в игру и вовсе не вступил… В общем, ноль ударов в створ за первые 45 минут.
Более 57 тысяч зрителей на «Лужниках» заскучали. Но чтобы оживить атмосферу на главной арене страны команды ничего не делали. Как парни Николича, так и команда Джонатана Альбы неактивно шли в атаку, и даже замены никак не меняли рисунок игры. Катастрофически скучный суперфинал, который, к сожалению, не оправдал надежд… Скорее, был похож на рядовой матч в чемпионате страны, участники которого все турнирные задачи уже решили.
Первый удар в створ случился аж на 75-й минуте. Сауль Гуарирапа оказался один по центру штрафной, но начал заваливаться и неудачно пробил после передачи Облякова. Голкипер без проблем забрал мяч.
Вроде бы под конец было поинтереснее. Хорен Байрамян и Матвей Кисляк могли на последних минутах принести победу своим клубам, но не судьба.
Серия пенальти не подкачала
Акинфеев встал в свои любимые левые ворота «Лужников», в которых он побеждал испанцев на чемпионате мира в 2018 году. А Байрамян попал в штангу первым же ударом в серии пенальти! Но во второй попытке армейцев после успешной попытки Миралема Пьянича не забил и Игорь Дивеев — Ятимов потащил из левого угла.
И вот он, чудо-сейв Акинфеева! Алексей Сутормин выцеливал под штангу, но лучший вратарь в истории российского футбола дотянулся до мяча рукой и перевел его в каркас ворот.
Дальше Кисляк исполнил на исполнении, а Максим Осипенко уложил под перекладину.
Решающий удар пошел бить Милан Гаич. Он все решил уверенно и принес ЦСКА Кубок России — отдадим должное, кульминация удалась!
Девятикратные!
- Армейцы взяли престижный трофей второй раз за три года. И снова в серии пенальти, как и в 2023 году с «Краснодаром».
- ЦСКА стал девятикратным обладателем Кубка России. Это повторение рекорда «Локомотива».
- Впервые с 2014 года команды дошли до серии пенальти, ни разу не забив в основное время. Что забавно, в том финале в серии одиннадцатиметровых «Ростов» взял верх над «Краснодаром».
- Главный герой встречи Игорь Акинфеев теперь самый титулованный футболист в истории России. Это его 22-й трофей в карьере, позади остались Сергей Игнашевич и Юрий Жирков.
Когда битва за Суперкубок России?
Первый матч нового сезона-2025/26 состоится 12 июля, локация пока неизвестна. Триумфатор сегодняшнего суперфинала встретится с «Краснодаром», впервые в истории взявшим золото Российской премьер-лиги (РПЛ).
Джонатан Альба
Марко Николич
1
Рустам Ятимов
7
Роналдо
3
Умар Сако
58′
58
Даниил Шанталий
4
Виктор Мелехин
45′
55
Максим Осипенко
27
Николай Комличенко
40
Илья Вахания
88′
19
Хорен Байрамян
10
Кирилл Щетинин
81′
88′
87
Андрей Лангович
18
Константин Кучаев
73′
62
Иван Комаров
69
Егор Голенков
78′
11
Алексей Сутормин
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
15
Миралем Пьянич
78
Игорь Дивеев
4
Виллиан Роша
25
Кристиян Бистрович
73′
21
Аббосбек Файзуллаев
20
Секу Койта
67′
11
Тамерлан Мусаев
9
Сауль Гуарирапа
87′
17
Кирилл Глебов
3
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
3
Удары (всего)
10
1
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти