МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал самым титулованным футболистом в истории России после победы в Кубке страны, сообщает Telegram-канал Российской премьер-лиги (РПЛ).
В воскресенье ЦСКА нанес поражение «Ростову» в суперфинале Кубка России и выиграл турнир в девятый раз.
Для Акинфеева данный трофей стал 22-м в карьере. Он обошел по количеству наград своего бывшего одноклубника Сергея Игнашевича (21 трофей). Также Акинфеев завоевал Кубок России в восьмой раз в своей карьере и стал единоличным рекордсменом турнира среди игроков.
Футбол, Кубок России, Суперфинал
1.06.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лужники, 57176 зрителей
Главные тренеры
Джонатан Альба
Марко Николич
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
7
Роналдо
3
Умар Сако
58′
58
Даниил Шанталий
4
Виктор Мелехин
45′
55
Максим Осипенко
27
Николай Комличенко
40
Илья Вахания
88′
19
Хорен Байрамян
10
Кирилл Щетинин
81′
88′
87
Андрей Лангович
18
Константин Кучаев
73′
62
Иван Комаров
69
Егор Голенков
78′
11
Алексей Сутормин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
15
Миралем Пьянич
78
Игорь Дивеев
4
Виллиан Роша
25
Кристиян Бистрович
73′
21
Аббосбек Файзуллаев
20
Секу Койта
67′
11
Тамерлан Мусаев
9
Сауль Гуарирапа
87′
17
Кирилл Глебов
Статистика
3
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
3
Удары (всего)
10
1
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти