Акинфеев стал самым титулованным футболистом в истории России

Для Акинфеева данный трофей стал 22-м в карьере. Он обошел по количеству наград своего бывшего одноклубника Сергея Игнашевича (21 трофей). Также Акинфеев завоевал Кубок России в восьмой раз в своей карьере и стал единоличным рекордсменом турнира среди игроков.