Чудо-ворота Акинфеева, мечтательная речь Николича и «Руки Вверх!» Каким был триумф ЦСКА

Решилось всё в других (левых по ТВ-картинке) воротах «Лужников». Чудесным образом они притягивают исторические серии пенальти. В первую очередь — для Игоря Акинфеева (хотя и для «МЮ» с «Челси» и Джона Терри — тоже). Помните безумный полуфинал Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА, когда сыграли 3:3? Акинфеев вытащил серию именно там. Про Россия — Испания вопроса про «помните» в принципе не существует. Два года назад ЦСКА с Акинфеевым на воротах, конечно, в этих же воротах взял серию в Суперфинале с «Краснодаром». Так что с исходом матча всё стало ясно после жребия на пенальти — Игорь знал, куда надо идти.