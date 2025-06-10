Кирилл Щетинин: Морально отошел от поражения в кубке, но всё равно чуть обидно

Во вторник в Минске пройдет товарищеский матч между сборными Белоруссии и России. Он будет вторым для нашей команды в июне. Ранее, в пятницу, подопечные Валерия Карпина сыграли в Москве вничью с Нигерией (1:1). На скамейке запасных эту встречу провел полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин, который с высокой вероятностью выйдет на поле в игре с Белоруссией.
Ранее он со своим клубом дошел до суперфинала Кубка России, где 1 июня лишь в серии пенальти (3:4) уступил трофей московскому ЦСКА после нулевой ничьей в основное время. В интервью «Известиям» Щетинин оценил прошедший матч сборной России, поделился ожиданиями от визита в Белоруссию, прокомментировал слухи о скором уходе большей части команды «Ростова» и своем переходе в родной «Локомотив», в системе которого находится его младший брат Михаил, минувший сезон проведший в аренде в воронежском «Факеле».
— Со стороны как смотрелся матч с Нигерией? Чего не хватило России для победы?
— Нигерия — хороший соперник. Я думаю, больше всего нам не хватило реализации. А так мы играли неплохо. И соперник тоже. Обе команды давали играть в футбол, не закрывались. Поэтому получилась хорошая игра.
— Нигерию можно назвать наиболее сильным соперником сборной России за последнее время?
— Кроме Сербии, да. Нигерия — очень сильная команда, что неудивительно, поскольку за нее играет немало хороших футболистов из европейских клубов.
— Чего ждете от предстоящего матча с Белоруссией?
— Тоже будет хороший и интересный матч. Надеюсь, покажем качественный футбол. Соперник непростой, тем более на их стадионе будем играть. Надеюсь, я выйду на поле, но тут всё зависит от тренерского штаба — я уважаю любое его решение. Но в любом случае хочется сыграть, тем более год назад я именно в Минске в матче против Белоруссии дебютировал за сборную. Тогда неплохо получилось — мы выиграли 4:0.
— Прошло больше трех месяцев с момента ухода Валерия Карпина из «Ростова». Он с тех пор поменялся, став освобожденным главным тренером?
— В плане именно тренерской работы нет, не поменялся. Всё то же самое — ставит атакующий футбол, агрессивную игру в прессинг. Так что тут перемен нет.
— А в человеческом плане? Может быть, стал более отдохнувшим после того, как прекратились длинные поездки на выездные матчи из Ростова-на-Дону и обратно?
— Возможно. Я даже думаю, что да, конечно, Георгич отдохнул. А так в принципе у него всегда хорошее настроение — может где-то пошутить, подколоть. В этом смысле ничего у него не поменялось.
— Морально отошли от поражения «Ростова» в суперфинале Кубка России?
— Да, немного отошел. Но всё равно чуть обидно, так скажем.
— Есть ощущение, что где-то недоработали в матче с ЦСКА? Или поражение в серии пенальти всегда можно списать на невезение?
— Да можно было в принципе придумать что-то. Да, пенальти — это лотерея. Но в целом игра с ЦСКА у нас была равная. И по ходу основного времени можно было лучше сыграть в атаке, что-то сделать, чтобы забить и одержать победу.
— С мая постоянно ходят слухи, что суперфинал Кубка России против ЦСКА — последний матч для «Ростова» в его нынешнем виде. Что скоро клуб покинет руководство, тренерский штаб и большая часть игроков. Вы что-то можете сказать об этом?
— 50% того, что об этом пишут, — неправда.
— Получается, оставшиеся 50% — правда?
— Частично, так скажем. То, что полкоманды уйдет, — это бред. Мне кажется, что если и уйдут игроки, то точно не полкоманды.
— Относительно своего будущего что-то можете сказать? С каким клубом будете готовиться к следующему сезону?
— В интернете пишут всё, но мне агент пока ничего не говорил.
— Даже про «Локомотив», который чаще всего упоминается по части интереса к вам?
— Ну это опять же разговоры об интересе, а конкретики никакой нет.
— Даже ваш брат Михаил ничего не говорил об интересе «Локо»?
— Михаил? Так он сам только из «Факела» вернулся в «Локомотив» после аренды. Что он будет говорить?
— Сейчас вернется, что-то узнает и расскажет.
— Ну вот вернется — пообщаемся. (Улыбается.).
— У вас, кстати, есть желание с ним вместе в одной команде оказаться? А то друг против друга вы так на поле и не вышли.
— Да, даже когда наши команды играли друг против друга, всё время один оставался на лавке, когда другой выходил в старте. А потом один выходил на замену, когда другого снимали с игры. (Смеется.) Не судьба пока. Честно говоря, не знаю, когда пересечемся. Неясно, останется ли Миша в «Локомотиве» на следующий сезон или снова уйдет в аренду. Мы по окончании чемпионата и Кубка России еще толком не общались: его вызвали в молодежную сборную, меня — в национальную. Как вернусь из Минска, встретимся поговорим. Тогда, возможно, что-то будет ясно с нашим будущим.
Алексей Фомин