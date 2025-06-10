Кирилл Щетинин: Морально отошел от поражения в кубке, но всё равно чуть обидно

— Тоже будет хороший и интересный матч. Надеюсь, покажем качественный футбол. Соперник непростой, тем более на их стадионе будем играть. Надеюсь, я выйду на поле, но тут всё зависит от тренерского штаба — я уважаю любое его решение. Но в любом случае хочется сыграть, тем более год назад я именно в Минске в матче против Белоруссии дебютировал за сборную. Тогда неплохо получилось — мы выиграли 4:0.