Олимпийский чемпион Бородюк раскритиковал формат Кубка России

«Формат Кубка России тоже кому-то нравится, кому-то — нет. Но по спортивному принципу, если ты проиграл — вылетаешь. Этот турнир с давними традициями! А сегодня ты проиграл, но не вылетаешь, продолжаешь играть в Пути регионов, а потом можешь выиграть турнир. Как сказал один тренер: “Мы в финале, но не в финале”.



Пример из немецкого футбола. В Кубке Германии “Саарбрюккен” из Третьей лиги обыграл “Баварию”, и она вылетела. Никто не сказал, что “Бавария” поиграет в пути Оберлиги и потом вернётся обратно в Кубок. Это и есть спортивная составляющая. Я помню, как мы с “Локомотивом” приехали играть в Липецк — полный стадион. Это и есть популяризация футбола. Представьте, если в регионы приедут ЦСКА, “Спартак”, “Динамо” — это же праздник. Но мы почему-то приняли новый формат. Я не хочу никого критиковать, но спортивный принцип сейчас обесценивается», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.