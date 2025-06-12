Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Сербия
3
:
Андорра
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Сан-Марино
0
:
Австрия
4
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Румыния
2
:
Кипр
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Нидерланды
8
:
Мальта
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
2
:
Польша
1
П1
X
П2

Олимпийский чемпион Бородюк раскритиковал формат Кубка России

Бывший нападающий «Динамо», сборных СССР и России, олимпийский чемпион 1988 года
Александр Бородюк раскритиковал нынешний формат Кубка России по футболу.

Источник: Чемпионат.com

Бывший нападающий «Динамо», сборных СССР и России, олимпийский чемпион 1988 года.

Александр Бородюк раскритиковал нынешний формат Кубка России по футболу. Согласно ему, в Кубке есть верхняя сетка (Путь РПЛ) и нижняя сетка (Путь регионов). В матче за трофей встречаются победители верхней и нижней сетки.

«Формат Кубка России тоже кому-то нравится, кому-то — нет. Но по спортивному принципу, если ты проиграл — вылетаешь. Этот турнир с давними традициями! А сегодня ты проиграл, но не вылетаешь, продолжаешь играть в Пути регионов, а потом можешь выиграть турнир. Как сказал один тренер: “Мы в финале, но не в финале”.

Пример из немецкого футбола. В Кубке Германии “Саарбрюккен” из Третьей лиги обыграл “Баварию”, и она вылетела. Никто не сказал, что “Бавария” поиграет в пути Оберлиги и потом вернётся обратно в Кубок. Это и есть спортивная составляющая. Я помню, как мы с “Локомотивом” приехали играть в Липецк — полный стадион. Это и есть популяризация футбола. Представьте, если в регионы приедут ЦСКА, “Спартак”, “Динамо” — это же праздник. Но мы почему-то приняли новый формат. Я не хочу никого критиковать, но спортивный принцип сейчас обесценивается», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.