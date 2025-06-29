Медиаклубы снова сыграют в Кубке России. Точно будут «Амкал» и 2DROTS, третью команду узнаем позднее

В FONBET Кубке России сезона-2025/26 сыграют три команды из медиалиги, об этом сообщила пресс-служба турнира. Такое решение приняло бюро исполкома РФС.
Квота сохранена
Как и в прошлых сезонах, на турнир попадут три медиаклуба. «Амкал» получил приглашение как победитель Кубка медиалиги, 2DROTS прошел по предложению титульного спонсора турнира.
Третья путевка достанется финалисту или победителю шестого сезона медиалиги. Напомним, в полуфинале турнира играют «Синдекат» против Broke Boys и «Амкал» против «10». В случае если в финал медиалиги выйдет «Амкал», третий слот достанется победителю пары «Синдекат» — Broke Boys.
Традиция
Медиаклубы уже несколько лет принимают участие в Кубке России. Впервые они были приглашены на турнир в сезоне-2022/23 — тогда выступили «Амкал» и 2DROTS. Первые вылетели на стадии 1/64 финала, в серии пенальти проиграв «Звезде» (Санкт-Петербург). «Самураи» на стадии 1/128 финала также по пенальти уступили «Текстильщику».
В сезоне-2023/24 медийных клубов стало больше — к «Амкалу» и 2DROTS добавилась «Родина медиа». Лучше всех выступили «самураи» — они победили «Сахалин», «Муром» и кировское «Динамо», но уступили «Химкам» в 1/32 финала.
«Амкал» дошел до 1/128, пройдя «Красное знамя» и проиграв «Текстильщику» в серии пенальти. «Родина медиа» вылетела на стадии 1/256 в матче против вологодского «Динамо».
В сезоне-2024/25 в Кубке России также было три медийных клуба — «Амкал», 2DROTS и Broke Boys. Первые добрались до 1/32 финала, по пути одолев «Коломну», «Велес» и «Космос». «Амкал» не смог справиться только с «Аланией», но все равно обновил собственный рекорд в Кубке России, дойдя до четвертого раунда.
2DROTS добрался только до второго — в 1/256 команда прошла «Строгино», но в следующей стадии уступила «Спартаку» из Костромы.
Дебютанты турнира — Broke Boys — в первом раунде справились с «Квантом», но в 1/128 проиграли «Химику».
В этом году от команд ждут исторического выступления: «Понимая состав, который гипотетически там может оказаться, у меня есть четкое убеждение, что этот календарный год будет рекордным по степени прохода наших клубов по турнирной сетке», — сказал президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ».
В сезоне-2025/26 «Амкал» в первом раунде сыграет с «Квантом», 2DROTS — с «Торпедо-Владимир». Третий медиаклуб — с «Орлом».
Неизвестно, насколько хорошо выступят медиаклубы. Но нет сомнений, что это будет ярко — как и в прошлых сезонах.
Артем Белинин