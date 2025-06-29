Медиаклубы снова сыграют в Кубке России. Точно будут «Амкал» и 2DROTS, третью команду узнаем позднее

В этом году от команд ждут исторического выступления: «Понимая состав, который гипотетически там может оказаться, у меня есть четкое убеждение, что этот календарный год будет рекордным по степени прохода наших клубов по турнирной сетке», — сказал президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ».