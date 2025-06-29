В РФС считают оскорбительными и противоречащими здравому смыслу обвинения в возможных манипуляциях в ходе жеребьевки Кубка России

Процедура жеребьевки стала самой масштабной и длительной в истории турнира и заняла около 2-х часов. По договоренности с вещателем, с учетом ее длительности, она не транслировалась в прямом эфире, а ее итоги и ключевые моменты были показаны в 17-часовом выпуске новостей канала. В телевизионной съемке жеребьевки участвовали сотрудники Матч ТВ и РФС, большое количество технического персонала, экс-футболисты.