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В РФС считают оскорбительными и противоречащими здравому смыслу обвинения в возможных манипуляциях в ходе жеребьевки Кубка России

В пресс-службе РФС ответили на вопрос «СЭ» о процедуре проведения жеребьевки групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: Александр Любарский/РФС

Жеребьевка прошла в воскресенье, 29 июня. После того, как РФС опубликовал ее итоги, московское «Динамо» выступило с заявлением, в котором выразило сомнения в честности жребия из-за отсутствия прямой трансляции и отметили, что на церемонии не было представителя клуба.

"Жеребьевка FONBET Кубка России проводилась РФС на студии Матч ТВ. В рамках жеребьевки были определены составы групп Пути РПЛ, матчи первого раунда Пути регионов, возможные соперники во 2−6 раундах Пути регионов, все пары и хозяева, вплоть до Суперфинала турнира.

Процедура жеребьевки стала самой масштабной и длительной в истории турнира и заняла около 2-х часов. По договоренности с вещателем, с учетом ее длительности, она не транслировалась в прямом эфире, а ее итоги и ключевые моменты были показаны в 17-часовом выпуске новостей канала. В телевизионной съемке жеребьевки участвовали сотрудники Матч ТВ и РФС, большое количество технического персонала, экс-футболисты.

РФС считает оскорбительными и полностью противоречащими здравому смыслу любые обвинения в возможных манипуляциях в ходе жеребьевки.

Что касается присутствия на жеребьевке представителей клубов, то их участие не является обязательным по регламенту жеребьевки«, — сообщили “СЭ” в пресс-службе РФС.

Стартовый тур групповой стадии Пути РПЛ пройдет с 29 по 31 июля. Первый раунд пути регионов турнира состоится 5—7 августа.