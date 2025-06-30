Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
:
Флуминенсе
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.80
П2
5.57
Футбол. Зарубежный
01.07
Манчестер Сити
:
Аль-Хиляль
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.60
П2
10.50
Футбол. Зарубежный
01.07
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.95
П2
5.40
Футбол. Зарубежный
02.07
Боруссия Д
:
Монтеррей
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.00
П2
5.40
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
4
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Фламенго
2
:
Бавария
4
П1
X
П2

Булыкин: я за нормальный Кубок, как в Европе. Не надо идти на поводу у телевизионщиков

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин не поддерживает установленный формат Фонбет Кубка России по футболу.

Источник: Чемпионат.com

«Я вообще за нормальный Кубок, который проводится во всём мире. Если нужно больше матчей, можно создать ещё один Кубок, который должен быть похож на нормальный футбольный турнир, проходящий в топ-5 лигах Европы. Приятно смотреть, как команды бьются, а некоторые топ-клубы не доходят даже до полуфиналов. В этом смысл Кубка. Я за старый формат, а не за то, когда клуб несколько раз проигрывает, но может забрать трофей. Не нужно идти на поводу у телевизионщиков», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Кубок России по футболу разделён на два пути — «Путь РПЛ» и «Путь регионов». Победители финалов обоих путей встречаются в финальном матче (Суперфинале). Формат турнира включает групповой этап и плей-офф.