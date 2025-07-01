Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.79
П2
4.70
Футбол. Зарубежный
02.07
Боруссия Д
:
Монтеррей
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.98
П2
5.10
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
3
:
Аль-Хиляль
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
4
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Фламенго
2
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Интер
0
:
Флуминенсе
2
П1
X
П2

Митрофанов — о скандале с жеребьевкой КР: «В выходной день люди отдыхали и чья-то пресс-служба создала эксцесс»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о ситуации с отсутствием прямой трансляции жеребьевки FONBET Кубка России сезона-2025/26.

Источник: Роман Пименов/ТАСС

Московское «Динамо» выразило недовольство процедурой проведения жеребьевки, посетовав на то, что она не транслировалась в прямом эфире и на ней не присутствовали представители клуба.

«Ранее проводилась немного другая жеребьевка. Впервые мы проводили ее сразу одну на весь турнир — все этапы соревнования вплоть до финала. Жеребьевка проводилась не 20 минут, а с учетом грима и всего остального коллеги провели в студии около трех часов. По опыту прошлых лет мы поняли, что жеребьевка не вызывает интереса, представители клубов на нее давно не ходят. Техническая запись имеется. И в полном варианте, и очищенная от перерывов. Специально сняли, чтобы была нарезка и для новостных сюжетов, и чтобы это можно было использовать в течение сезона. Мы будем считать, что в выходной день люди отдыхали и чья-то пресс-служба создала эксцесс», — передает слова Митрофанова корреспондент Sport24 Андрей Бабич.

— Кто-то из клубов попросил техническую запись?

— Нет, никто не попросил.