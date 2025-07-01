Митрофанов — о скандале с жеребьевкой КР: «В выходной день люди отдыхали и чья-то пресс-служба создала эксцесс»

«Ранее проводилась немного другая жеребьевка. Впервые мы проводили ее сразу одну на весь турнир — все этапы соревнования вплоть до финала. Жеребьевка проводилась не 20 минут, а с учетом грима и всего остального коллеги провели в студии около трех часов. По опыту прошлых лет мы поняли, что жеребьевка не вызывает интереса, представители клубов на нее давно не ходят. Техническая запись имеется. И в полном варианте, и очищенная от перерывов. Специально сняли, чтобы была нарезка и для новостных сюжетов, и чтобы это можно было использовать в течение сезона. Мы будем считать, что в выходной день люди отдыхали и чья-то пресс-служба создала эксцесс», — передает слова Митрофанова корреспондент Sport24 Андрей Бабич.