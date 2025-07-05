РФС обнародовал расписание трех туров Кубка России

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на официальном сайте расписание первых трех туров группового этапа пути РПЛ Кубка России сезона-2025/26.
Розыгрыш начнется 29 июля в 18:30 мск матчами «Динамо» (Москва) — «Сочи» и «Акрон» (Тольятти) — «Балтика» (Калининград).
Полностью расписание выглядит следующим образом:
1-й тур.
29 июля, вторник.
«Динамо» (Москва) — «Сочи» — 18:30;
«Акрон» (Тольятти) — «Балтика» (Калининград) — 18:30;
«Краснодар» — «Крылья Советов» (Самара) — 20:45;
30 июля, среда.
«Динамо» (Махачкала) — «Нижний Новгород» — 18:30;
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 18:30;
«Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 20:45;
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Москва) — 20:45;
31 июля, четверг.
«Рубин» (Казань) — «Торпедо» (Москва) — 19:30;
2-й тур.
12 августа, вторник.
«Акрон» — ЦСКА — 16:15;
«Зенит» — «Рубин» — 18:30;
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала) — 20:45;
13 августа, среда.
«Сочи» — «Крылья Советов» — 18:30;
«Локомотив» — «Балтика» — 18:30;
«Торпедо» — «Ахмат» — 20:45;
«Динамо» (Москва) — «Краснодар» — 20:45;
14 августа, четверг.
«Нижний Новгород» — «Ростов» — 19:30;
3-й тур.
26 августа, вторник.
«Торпедо» — «Зенит» — 18:30;
«Ахмат» — «Рубин» — 20:45;
«Спартак» — «Нижний Новгород» — 20:45;
27 августа, среда.
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва) — 16:15;
«Сочи» — «Краснодар» — 18:30;
«Балтика» — ЦСКА — 20:45;
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала) — 20:45;
28 августа, четверг.
«Локомотив» — «Акрон» — 19:30.