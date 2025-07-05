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РФС обнародовал расписание трех туров Кубка России

РФС обнародовал расписание первых туров группового этапа пути РПЛ Кубка России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на официальном сайте расписание первых трех туров группового этапа пути РПЛ Кубка России сезона-2025/26.

Розыгрыш начнется 29 июля в 18:30 мск матчами «Динамо» (Москва) — «Сочи» и «Акрон» (Тольятти) — «Балтика» (Калининград).

Полностью расписание выглядит следующим образом:

1-й тур.

29 июля, вторник.

«Динамо» (Москва) — «Сочи» — 18:30;

«Акрон» (Тольятти) — «Балтика» (Калининград) — 18:30;

«Краснодар» — «Крылья Советов» (Самара) — 20:45;

30 июля, среда.

«Динамо» (Махачкала) — «Нижний Новгород» — 18:30;

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 18:30;

«Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 20:45;

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Москва) — 20:45;

31 июля, четверг.

«Рубин» (Казань) — «Торпедо» (Москва) — 19:30;

2-й тур.

12 августа, вторник.

«Акрон» — ЦСКА — 16:15;

«Зенит» — «Рубин» — 18:30;

«Спартак» — «Динамо» (Махачкала) — 20:45;

13 августа, среда.

«Сочи» — «Крылья Советов» — 18:30;

«Локомотив» — «Балтика» — 18:30;

«Торпедо» — «Ахмат» — 20:45;

«Динамо» (Москва) — «Краснодар» — 20:45;

14 августа, четверг.

«Нижний Новгород» — «Ростов» — 19:30;

3-й тур.

26 августа, вторник.

«Торпедо» — «Зенит» — 18:30;

«Ахмат» — «Рубин» — 20:45;

«Спартак» — «Нижний Новгород» — 20:45;

27 августа, среда.

«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва) — 16:15;

«Сочи» — «Краснодар» — 18:30;

«Балтика» — ЦСКА — 20:45;

«Ростов» — «Динамо» (Махачкала) — 20:45;

28 августа, четверг.

«Локомотив» — «Акрон» — 19:30.

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