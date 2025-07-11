РФС опубликовал измененное расписание Кубка России

Помимо исключения из РПЛ, «Торпедо» было оштрафовано на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.