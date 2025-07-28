Смолов может сыграть за команду Медиалиги в Кубке России

При этом, по словам Егорова, 35-летний футболист не сможет помочь «Броукам» в матче первого раунда Пути регионов против «Орла», но, возможно, сыграет в следующем раунде, если клуб туда выйдет.
«Из приятного: Федор Смолов внезапно проявил легкий интерес к игре в Кубке России за “Броуков”. 6 августа он сыграть не сможет, будет в поездке, а вот если мы пройдем “Орел”…» — написал Егоров в телеграм-канале.
Матч Broke Boys — «Орел» пройдет в среду, 6 августа. Победитель сыграет против омского «Авангарда».