Кому не по «Пути»: чем будет интересен старт Кубка России

Со вторника по четверг пройдут матчи первого тура группового этапа «Пути РПЛ» Кубка страны. Этот этап может подарить сразу несколько интригующих сюжетов: развитие принципиальных схваток и неожиданные победы аутсайдеров. О самых интересных встречах — в материале «Известий».
«Динамо» — «Сочи» (Группа В)
Для Роберта Морено это настоящий шанс реабилитироваться после кошмарных 0:7 в первых двух турах РПЛ. Тренер «Сочи» уже отдал клубу половину месячной зарплаты (по крайней мере, заявил об этом) — теперь нужно удержать вторую. «Динамо», хоть и выглядит фаворитом, может сыграть вторым составом: Валерий Карпин всегда давал много времени резервистам в Кубке, к тому же в субботу у бело-голубых важный выезд в «Краснодар» с непростой логистикой. Это дополнительный повод поберечь лидеров.
У «Сочи» же будет почти неделя на восстановление перед следующим матчем чемпионата — идеальный шанс для Морено доказать, что его команда не сдаётся.
«Краснодар» — «Крылья Советов» (Группа В)
«Краснодару» нужно реабилитироваться перед своими болельщиками после поражения от «Локомотива», и ситуация вполне к этому располагает. Они неплохо усилились летом и прокачали «глубину» скамейки — теперь равносильные замены есть почти на все позиции, и можно спокойно играть двумя составами. Календарь на старте тоже удобный: «Краснодару» не нужно никуда ехать — в расписании три домашних матча подряд («Локомотив», «Крылья Советов» в Кубке, «Динамо»). Это позволит команде Мурада Мусаева восстанавливаться в спокойном режиме. У действующего чемпиона есть все, чтобы успешно начать путь к первому месту в своей группе.
ЦСКА — «Локомотив» (Группа D)
Перед московским дерби в более сильной позиции находится «Локомотив». Он на подъеме после побед над «Сочи» и «Краснодаром». Чемпион уже повержен, а теперь железнодорожники могут обыграть и действующего обладателя Кубка. Михаил Галактионов делает мало кадровых перестановок перед матчами на неделе — в прошлом году «Локо» стартовал в этом турнире почти основным составом.
У ЦСКА обратная ситуация. Впереди важная встреча с «Зенитом» в третьем туре РПЛ. Возможно, Фабио Челестини даст отдых кому-то из основных игроков, поэтому шансы «Локомотива» продолжить успешный старт новой победой вполне неплохие.
«Ростов» — «Спартак» (Группа С)
Кажется, это самая интригующая афиша, несмотря на наличие московского дерби. В прошлом сезоне эти команды встречались целых пять раз, и, несмотря на две разгромные победы «Спартака» в рамках чемпионата, во всех трёх кубковых спаррингах сильнее оказывался «Ростов». Последняя встреча была особенно болезненной для «красно-белых». Они уже потеряли надежду побороться за золото РПЛ, и оставался последний шанс завершить сезон с трофеем. Но в финале пути регионов «Ростов» победил (1:2), а Деян Станкович в недавнем интервью отметил, что это был самый тяжелый момент первого сезона в «Спартаке». Поэтому для главного тренера эта встреча будет принципиальной, и команда наверняка захочет взять реванш.
«Ахмат» — «Зенит» (Группа A)
Для многих болельщиков «Зенита» выездные матчи с «Ахматом» плотно ассоциируются с серьезными проблемами. С 2015-го по 2022 год длилась серия, на протяжении которой сине-бело-голубые одержали всего одну победу в Грозном. Но времена, когда этот выезд был самым сложным для «Зенита», уже прошли. У нынешнего состава есть более свежие воспоминания: чемпионство 2019 года, оформленное после ничьи на «Ахмат Арене», и пента-трик Кассьерры в мае 2024 года. «Ахмат» уже не считается неудобным соперником.
Текущая обойма «Зенита» позволяет спокойно играть на два фронта. В прошлом году почти во всех матчах Кубка выходили резервисты. Сейчас группа у «Зенита» не сложнее, поэтому на старте мы наверняка увидим эксперименты от тренерского штаба. У «Ахмата» есть дополнительная мотивация: они начали с двух поражений при новом тренере, и Александр Сторожук наверняка захочет при своей публике достойно выступить против сильного оппонента. Летом грозненцы удивили своей активностью на трансферном рынке, и теперь их ростер тоже позволяет играть на два фронта без потери в качестве. Поэтому данный матч тоже будет интересным.
Михаил Ласкин