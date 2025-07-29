Кому не по «Пути»: чем будет интересен старт Кубка России

Текущая обойма «Зенита» позволяет спокойно играть на два фронта. В прошлом году почти во всех матчах Кубка выходили резервисты. Сейчас группа у «Зенита» не сложнее, поэтому на старте мы наверняка увидим эксперименты от тренерского штаба. У «Ахмата» есть дополнительная мотивация: они начали с двух поражений при новом тренере, и Александр Сторожук наверняка захочет при своей публике достойно выступить против сильного оппонента. Летом грозненцы удивили своей активностью на трансферном рынке, и теперь их ростер тоже позволяет играть на два фронта без потери в качестве. Поэтому данный матч тоже будет интересным.